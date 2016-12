El 7 de diciembre abre sus puertas en Cartagena el hotel Hyatt, con su marca Regency.



La cadena estadounidense, con sede en Chicago, tiene presencia en más de 54 países con 667 hoteles y 12 marcas ‘premium’, y ahora llega al país con un hotel en la ciudad amurallada que se inaugurará en la primera semana de diciembre; y en los próximos dos años abrirán sus puertas de otros dos en Bogotá y Cali.



El hotel Hyatt Regency Cartagena es propiedad de la compañía inmobiliaria Ospinas y será operado por la cadena estadounidense. “Este modelo de negocio es el ideal, porque estuvimos involucrados desde el primer momento asesorando cada espacio y cada decisión”, dijo Daniel Dolarte, gerente General del establecimiento.



Dolarte llegó a asumir las riendas de la operación del Hyatt en Cartagena y, en entrevista con Portafolio, habló sobre las expectativas que tiene la cadena con esta nueva apertura, su modelo de negocio y el peso del mercado colombiano para la compañía frente a otros países de Latinoamérica.



¿Por qué eligieron a Cartagena como el primer destino de Hyatt en Colombia?



La ciudad es interesante porque tiene una doble función. Por un lado, es uno de los destinos más importantes a nivel turístico del país y por el otro, de negocios, pues allí se llevan a cabo la mayoría de congresos y eventos importantes que hay en Colombia.



¿A cuál le está apostando más?, ¿al de negocios o al turístico?



Cartagena tiene sus temporadas. Como no vamos a llenar todo el hotel con turistas, también le apostamos a los huéspedes que llegan por convenciones, eventos y congresos. Y esta es una gran parte del negocio para nuestra operación allí.



Entonces todo el año hay eventos y en temporadas particulares hay huéspedes por turismo, que tiene sus picos altos y sus bajos. Por eso es que de las 261 habitaciones que tiene el hotel, 28 son suites para el público ejecutivo o ‘premium’. Además, tenemos un piso completo de salones, que sería nuestro centro de convenciones con capacidad para 700 personas en auditorio.



¿Cuál va a ser la tarifa promedio?



Estamos pensando en implementar los precios que utiliza el destino para un hotel de lujo. Por eso estamos alrededor de los 150 dólares la noche.



¿Qué expectativas de ocupación tienen para su primer año en el país?



La ocupación de Cartagena en este momento, por los estudios que existen en la zona, es de alrededor del 55 % al año. Entonces nuestra expectativa es que para el primer año tratar de lograr de llegar lo más cerca que se puede a este nivel, porque históricamente, en cualquier destino de cualquier hotel siempre no llegas a la ocupación de la zona en tus primeros 12 meses de operación. Eso es porque cada hotel nuevo tiene que generar su propio mercado y su propia base de datos de clientes.



¿Y para los próximos años?



Todavía no tenemos una meta, porque la hotelería es un negocio muy vulnerable a situaciones externas. Es decir, lo que pase en el mundo económica o políticamente, o los temas relacionados con la naturaleza, pueden cambiar todo el escenario.



En general, el pronóstico de turismo para Colombia es estable, porque hay otras regiones de América Latina que en los últimos 18 meses han sido impactados de diferentes formas y en el caso de Colombia todavía tiene indicadores muy positivos.



¿Qué peso tiene Colombia para Hyatt frente a los otros países de la región?



Es un mercado muy importante para Hyatt porque la cadena, que tiene presencia en más de 50 países, quiere entrar a esos mercados donde realmente pensamos que hay posibilidades de crecer y donde por supuesto hay potencial de inversionistas para hacer un complejo con las características de los hoteles Hyatt. Por otro lado, Colombia, por su ubicación, es la entrada a América Latina y es un muy estable económicamente, con un buen crecimiento y es uno de los más relevantes para nosotros en la región.



¿Cuántos hoteles piensan abrir de aquí a cinco años?



En los próximos dos años abriremos un hotel en Cali y Bogotá. Pero el propósito de Hyatt no es crecer en tamaño, pero sí con calidad.



Queremos entrar puntualmente a destinos donde también los clientes de la cadena están buscando un Hyatt. Colombia siempre ha sido un destino donde hubo mucho interés de los clientes en encontrarnos allí, pero nunca se presentó la oportunidad, hasta que encontramos con Ospinas una manera de entrar al país.



¿Qué hicieron para ser una de las empresas donde es mejor trabajar?



Nuestros trabajadores no son empleados, sino asociados y lo que queremos es que ellos puedan ser su mejor versión.



En la encuesta que mide el mejor lugar para trabajar, Hyatt se posicionó entre los primeros 20 y en el sector hotelero, somos los primeros. Eso tiene que ver con la calidad y no el volumen, que es nuestro objetivo como empresa, donde motivamos a nuestros asociados para que sean su mejor versión.



APUESTA POR LA GASTRONOMÍA COLOMBIANA



De acuerdo a Daniel Dolarte, gerente General del Hyatt Regency Cartagena, una de las características que diferencian los tres restaurantes que ofrece el establecimiento es que se adaptan a la gastronomía local.



Un ejemplo de ello es el Kokaú, un lugar inspirado en los sabores de Colombia con una cocina abierta donde los comensales pueden ver la preparación en vivo de sus platos.



“Queremos destacar también el café colombiano, por eso, tendremos a unos baristas especializados que ofrecerán la bebida en las tres piscinas del hotel”, concluyó Dolarte.



