La marca Hyundai, que reinició ventas en la segunda semana de enero, se presentó en un relanzamiento de su portafolio anoche, diseñado para entidades financieras, aseguradoras y medios de comunicación.



Allí estuvieron de protagonistas el nuevo i20 y el totalmente renovado Elantra. Durante el evento se conoció que la marca estaría por encima de las mil unidades colocadas en febrero, debido a la demanda que han registrados los diferentes modelos.



“Del modelo sedan Gran i10, ya se tuvo que realizar un nuevo pedido, debido a que se agotó el inventario. Solo en los últimos días de enero salieron 400 unidades, que por trámites propios del servicio público no se alcanzaron a matricular”, explica Gustavo Lenis presidente de Hyundai en Colombia.



“En este arranque de año la respuesta de los colombianos con la marca ha sido tremenda. Les gustan las máquinas, la variedad y el inmenso portafolio de formas de financiar el carro”, apunta Lenis.



Además de un portafolio renovado, la insignia no baja la guardia y para este año traerá dos nuevos modelos de automóviles híbridos: el Ioniq y el Sonata. Lo mejor para los amantes de la movilidad verde es que las máquinas estarán disponibles en el primer semestre del año y una de ellas, Ioniq, estará en versión totalmente eléctrica.



Se trata de vehículos tipo sedan, cómodos, con una autonomía de combustible de nivel superior y con precios que prometen ser muy competitivos en el mercado nacional.



“Estos automóviles tendrán todo el respaldo de la marca en Colombia para servicios de mantenimiento y todo lo que se refiere a posventa. Además, en el caso del motor híbrido uno no deja de sorprenderse con la gran autonomía por galón”, explica el Presidente de la compañía coreana.



Son vehículos con lujo, elegancia y confort para ese segmento.



El nuevo aire



Luego de una ausencia de casi un año en las vitrinas, Hyundai volvió a reconquistar esos espacio y en el primer registro del año en el Runt, la marca se ubicó como la décima en matriculas, con 249 unidades en enero.



Aunque la cifra es atractiva, está muy lejos de sus aspiraciones: “Queremos colocar unas 16.000 unidades y tener el 6,7 por ciento de participación en el mercado nacional al cierre del año”, apunta Lenis.



Para ello, la fórmula es la gran variedad de modelos en las vitrinas, una agresiva campaña de reposicionar marca y generosos planes de financiación. “Nosotros en lo que más nos demoramos fue en diseñar el esquema de financiación para nuestros clientes”, señala el directivo.



“Las personas tienen niveles de ingresos que les permiten hacer abonos en determinadas épocas, tener una cuota con un plazo más largo del normal, o ajustar tasas, y nosotros estamos dispuestos a entregar un crédito a la medida del comprador”, concluye.