IBM lanza nuevo laboratorio digital en Bogotá 

El gigante tecnológico, IBM, presentó este sábado en Bogotá, su tercer IBM Studio de Latinoamérica, un afamado laboratorio digital de "design thinking" de la firma que junto a las oficinas regionales en México y Sao Paulo, ya cuenta con 42 sedes en "ciudades estratégicas" como Londres, Tokio, Nueva York, París o Dublín.



El proyecto, que forma parte de la agencia digital de la compañía estadounidense conocida como IBM Interactive Experience (IX), prestará soporte a la Región Andina desde la capital con un equipo de consultores, creativos y diseñadores expertos en tecnologías como inteligencia artificial o desarrollo de software.



"Lo que estamos haciendo es traer este espacio físico, sus metodologías y su ambiente cocreativo para poder desplegar esas funcionalidades en nuestros clientes colombianos", explicó Federico Martínez, gerente de IBM Colombia.



El espacio, que cuenta con 100 metros cuadrados y está ubicado en las oficinas locales de la compañía, también dará acceso a sus clientes al IBM Bluemix, la plataforma que permite a desarrolladores construir, desarrollar y gestionar rápidamente aplicaciones cloud, basados en analítica y la famosa computación cognitiva de IBM.



Junto con esto, según la firma, esta nueva sede será un punto de conexión con metodologías basadas en la técnica "Design Thinking", cuyo objetivo es crear mejores experiencias de usuario alrededor de la tecnología bajo "avanzados principios de diseño, estética y funcionalidad".



"La idea es que desde aquí despleguemos esas capacidades. Vemos que el mundo tiene que volverse más digital cada día, pero ser digital no es solo tener una aplicación o una página web, es realmente crear un modelo que cumpla con una propuesta de valor al cliente final", añadió Martínez.



Según la compañía, varias entidades del sector financiero colombiano, así como "startups" y negocios digitales, ya forman parte del IBM Studio Bogotá con el desarrollo de "estrategias para potenciar sus canales digitales y crear experiencias diferenciales, significativas y que generen empatía con sus usuarios".



El nuevo concepto de los estudios de la compañía de Armonk (Nueva York, EE.UU.) incluye herramientas y dispositivos de última tecnología, así como coloridos tableros y papelógrafos distribuidos por el lugar, que puede ser reformado en cada una de las sesiones. "A veces (nuestros espacios) son desordenados. Los construimos, los derribamos, los cambiamos. En estos espacios lloramos, sanamos, pero no nos escondemos. Son donde las ideas inquietas se ponen a prueba y, cuando están listas, se envían al mundo como experiencias de usuario", dice la web de presentación de los IBM Studio.



En 2015, la firma Advertising Age nombró a IX como la red de agencias digitales más grande del mundo, basada en una evaluación de más de 1.000 agencias y redes de publicidad, medios y servicios de marketing.