Identidad Technologies llega a captar el mercado de IoT

Identidad Technologies, una empresa creada por un colombiano, pero nacida en Estados Unidos hace 15 años, anunció que comenzará a ofrecer en Colombia soluciones de internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés).



Esta incursión la hará a través de su subsidiaria Identidad IOT, que realizó una alianza con Hewlett Packard Enterprise (HPE), mediante la cual la multinacional pone a disposición una sofisticada plataforma para que su asociada ofrezca servicios a pequeñas y medianas empresas que quieran entrar en la onda de la interconexión de dispositivos físicos, vehículos, edificios y otros elementos para recopilar e intercambiar datos.



“Vinimos a ayudarles para que sus cosas tengan una mayor productividad y les den mayor rendimiento”, explicó Gabriel Sánchez, fundador y CEO de Identidad Technologies.

Pero contar con esa posibilidad no solo le sería útil a compañías, sino a urbes que quieran desarrollarse como ciudades inteligentes.



Datos relevados por esta firma indican que en Colombia, dos de cada diez empresas ya utilizan una solución IoT, y ocho de cada diez cuentan con un proyecto de transformación digital, lo cual hace ver la magnitud del mercado potencial.



Esto porque, de acuerdo con Sánchez, contrario a la creencia de que el internet de las cosas es una realidad distante, a nivel local ya hay miles de aplicaciones. Por ejemplo, ciudades como Medellín cuentan con un grado de automatización alto en su gestión, y también son muchas las empresas donde se aplica de alguna manera.



“Existen parqueaderos a los que llegas y ves las luces en el techo, rojas o verdes, y sabes que en esa área hay un sitio de estacionamiento disponible. Todo lo que haga que un dispositivo se comunique con otro o que una cosa se comunique con otra es IoT”, explica.



Aclara que para ello no se requieren capacidades muy grandes, pues, a diferencia de las personas, que utilizan video y voz, la información que se maneja acá es para decir si tiene o no puesto, en otros casos se trata de medir la temperatura, por lo cual el ancho de banda y los bites son pocos, si bien tienen que transmitirse en tiempo real.



LOS RETOS POSTERIORES



El otro mito que quieren eliminar del imaginario es que se trata de tecnología cara y difícil de aplicar. “Adquirimos una plataforma de HPE que resulta muy costosa si cada empresa o ciudad quiere adquirirla por sus propios medios, pero venimos a decirles que no necesitan comprarla, sino que utilicen la parte que necesiten, que nosotros les damos facilidades y les desarrollamos el servicio que requieran”, apunta Sánchez.



Por ejemplo, una compañía que posea camiones podría implementar un servicio con el que puede saber dónde están estos a cada instante, cómo es su funcionamiento, si las rutas que toman son las más adecuadas, o si ya es hora de cambiar las llantas o una parte específica.



A la par con la introducción de IOT en el país, también están en el lanzamiento en México y tan pronto consoliden las dos operaciones, saltarán a Perú, Chile y Argentina. Estados Unidos es otro lugar a donde quieren atender pymes, enfrentándose, eso sí, a una competencia más fuerte.