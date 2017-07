¿Pierde o gana Bogotá con el freno a la venta de la ETB?

Tal y como se esperaba, la decisión judicial que congeló el proceso de venta del 86,35% de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) en manos del Distrito golpeó el precio de la acción de la compañía.



Rodrigo Sánchez, analista de renta variable de Ultraserfinco, indicó que el mercado ya tenía claro que la incertidumbre en el proceso de enajenación de acciones iba a ser un factor importante. Explicó que “con la decisión del juez el precio de la acción ha llegado a caer con fuerza (-5,84% antes de finalizar la jornada). Los inversionistas por lo general ven en las empresas que tienen participación estatal un componente complicado. Por lo tanto el precio de la acción se verá afectado, pues no se ve una solución en el corto plazo”.



Desde el Concejo de Bogotá las opiniones son divididas. Para el concejal del Polo Democrático Manuel Sarmiento, uno de los promotores de la acción de nulidad acogida por el juez, esta “es una noticia positiva que Bogotá debe celebrar, porque evita que el alcalde Enrique Peñalosa pueda feriar un activo estratégico de los bogotanos”. Frente al comportamiento del precio de la acción, afirmó esto no afecta su verdadero valor.



“Eso no significa que la empresa esté perdiendo valor, porque el precio en bolsa no refleja el precio real de la empresa. En esa medida era evidente que si nos fallaban a favor (de la nulidad) las acciones iban a caer porque los inversionistas tenían una expectativa de que la empresa iba a venderse en próximos meses, pero esa caída en la acción no genera ningún detrimento patrimonial”, aseguró Sarmiento.



De otro lado, quienes en su momento apoyaron con su voto la venta de las acciones, se mantienen firmes en que esa es la mejor decisión. Los concejales Andrés Forero y Diego Molano, del Centro Democrático, formaron parte de la Comisión del Plan que el año pasado aprobó en primer debate el Plan Distrital de Desarrollo, y con él la autorización a la Administración de Enrique Peñalosa para enajenar las acciones.



“La venta de las acciones de la ETB se constituyen en una fuente de financiación importante para hacer inversiones particularmente en obras de infraestructura y movilidad, y en programas sociales importantes, como colegios y jardines infantiles que la ciudad necesita. Una de las implicaciones en el corto plazo es el reajuste que debe hacer la Administración Distrital para poder financiar ese 3% del Plan de Desarrollo, pero a más largo plazo las implicaciones son de fondo”, explicó Molano.



Para el concejal Forero, en esas implicaciones de largo plazo está su mayor preocupación. “El riesgo de depreciación de la empresa sigue latente. Tomé la decisión de apoyar la venta de las acciones en su momento principalmente porque es muy riesgo mantener ese activo para el Distrito, porque es una vena rota que ha arrojado pérdidas en los últimos años y porque al competir en un sector dinámico, con grande actores globales con gran capacidad financiera, donde la participación de la ETB no es muy grande y donde para poder competir habría que hacer grandes inversiones con resultados inciertos. Me preocupa que esta decisión judicial no permita hacer la enajenación a tiempo y se siga depreciando este activo”.



La decisión del Juez Cuarto Administrativo de Bogotá es de primera instancia, y ya fue apelada por la Administración Distrital para que sea el Tribunal de Cundinamarca el que revise el caso.