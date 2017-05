Innovaciones colombianas, éxito global del Grupo Bimbo

"No ha habido un caso de éxito tan grande como el de Artesano en nuestra compañía, a nivel mundial".

Dos marcas de pan, Artesano y Vital, creadas y desarrolladas en Colombia, hacen parte del portafolio ‘estrella’ de la multinacional Bimbo a nivel global.



Artesano está en 20 países y nació hace tres años para responder a la preferencia y el gusto de los consumidores por los productos de panadería tradicional.



“Nos dimos a la tarea de identificar cuáles son esos sabores que más permean a la panadería colombiana que, si bien varía por regiones, tiene características comunes. Así, ofrecemos un producto que promete un pan más elaborado”, señala Rodrigo Artavia, gerente de Mercadeo de Grupo Bimbo Colombia.



Además, agrega, el diseño del producto está inspirado en la panadería artesanal tradicional y por eso tiene una apariencia diferente al resto de los panes blancos.



“Lo que no nos esperábamos era el éxito que iba a tener ese producto. En Colombia, dos semanas después de que se lanzó ya estaba comercializando ocho veces más de lo que se esperaba. Y así como los demás países vieron los resultados, en tres años se convirtió en una de las marcas globales del Grupo Bimbo en 20 países”, revela el ejecutivo.



Artesano tiene en cada país la misma receta que se creó en Colombia, aunque tiene leves ajustes según la legislación.



Entre los países en los cuales el producto ha tenido aceptación Estados Unidos ocupa el segundo lugar en ventas de pan.



En ese país se creó la Universidad Artesano que fue la manera para que, a nivel interno, siempre estuviera estandarizada la preparación de ese producto en particular. Eso se ha replicado en las otras geografías para garantizar que es la misma receta.



Rodrigo Artavia indica que “nosotros constantemente estamos viendo la innovación en otros países para ver en qué forma la podemos adoptar al mercado colombiano, pero no ha habido un caso de éxito tan grande y con un despliegue tan rápido como en el caso de Artesano en nuestra compañía a nivel mundial”.



Artesano también está en Argentina, España, Centroamérica, Perú y se lanzó recientemente en Brasil, al igual que en México.



De otro lado, el Grupo Bimbo ha visto a su marca Vital con potencial para desarrollar sus panes especiales de harina integral, preparados con ingredientes naturales para un consumidor que cada vez más busca productos más nutritivos. En la tendencia natural están los granos, las semillas y las frutas.



Este concepto, que nació por iniciativa del equipo colombiano de la empresa, tiene presencia en nueve países y se espera que siga creciendo.



Actualmente, estos productos están en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, y en este momento se lanzan en México.



TRABAJO Y METAS



Rodrigo Artavia explica que hoy en día el Grupo Bimbo Colombia destina el 10% de su facturación en políticas de desarrollo de nuevos productos.



Igualmente, destaca que el país es uno de los referentes de innovación para la multinacional del pan industrial. “Está muy atenta sobre lo que Colombia lanza al mercado para ver cómo se puede replicar”.



Aparte de Vital y Artesano, Bimbo Colombia sigue de cerca la evolución de su nuevo desarrollo: Chocotost, unas rebanadas de pan tostado cubiertas de chocolate que están en el mercado local hace tres meses. Es un snack de bajas calorías que ha sido bien aceptado por jóvenes y adolescentes.



“Rápidamente es otra novedad que la compañía está viendo como disruptiva y que probablemente se va a llevar a otros países”, señala el gerente de Mercadeo de la empresa en Colombia.



Para la compañía, el Índice de Innovación supera el 12%. Esto es, el porcentaje de las ventas que registra la compañía por cuenta de los productos nuevos. La meta es que sea el 20% hacia el 2020.



“Nos falta un buen trecho para que la innovación sume más”, asegura el empresario. Y subraya que “a veces la gente tiene la percepción de que nosotros importamos la innovación y es lo contrario, la estamos haciendo acá, identificando lo que el consumidor espera. Yo creo que el hecho de que sea un mercado tan competido localmente, hace que necesitemos una innovación más potente para seguirnos destacando en el mercado”.



Detrás del trabajo colombiano, trabajan 3.600 personas de todas las áreas de la compañía, 99% talento colombiano. Desde sus distintas posiciones aportan a la innovación.



“Nosotros tenemos un grupo de investigación y desarrollo que con el equipo de marketing, de una forma interdisciplinaria, con todas las áreas desarrollamos los productos que se lanzan en el país”, puntualizó.



