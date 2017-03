Colombia debe agilizar la inspección en los puertos

El próximo 5 y 6 de abril se realizará en Bogotá el primer ‘Diálogo Colombo-Holandés: Logística, Transporte y Multimodalismo’, organizado por la Embajada de los Países Bajos en Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).



El objetivo de este encuentro es tratar los retos y las oportunidades que tiene Colombia en este campo, así como mostrar las posibilidades que ofrece Holanda para hacerles frente, gracias a su trayectoria en áreas como: manejo y logística inteligente de los ríos, optimización de la gestión de flujos de mercancías, sistema de transporte fluvial e infraestructura de puertos.El embajador de los Países Bajos en Colombia, Jeroen Roodenburg, habló con Portafolio.



¿De qué se trata el diálogo?



Ya tenemos una relación con Colombia desde hace muchos años de una manera integral. Holanda es el segundo exportador agrícola después de Estados Unidos y es 27 veces más pequeño que Colombia, que tiene una población de 17 millones de habitantes. Esto se puede alcanzar si invierte en transporte, logística, redes viales y fluviales, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.



Con este conocimiento pensamos que en Colombia podemos colaborar con sectores importantes. Esta es una de las razones del encuentro, el objetivo es intercambiar experiencias con expertos holandeses que vienen al país y ofrecer soluciones para los proyectos logísticos aquí en Colombia.



¿Qué opinión tienen de Colombia frente a los últimos datos de crecimiento económico?



Ha crecido bastante su economía, pero me parece que hay retos en términos de productividad, competitividad y en esto la logística juega un papel muy importante en el que nos podemos enfocar.



¿En qué aspectos pueden compartirle Holanda su experiencia a Colombia en lo que se refiere a transporte y logística?



Se trata de la capacidad de entregar contenedores en un puerto y mercado con menos costos y para alcanzarlo tiene que invertir no solamente en infraestructura, sino también en soluciones inteligentes que puedan, por ejemplo, llevar a cabo una combinación de productos en un contenedor. Esto se trata de ¿por qué llevar un contenedor medio vacío de un tipo de producto si se puede combinar con otro? y esto es lo que hacemos en Holanda con sistemas muy desarrollados, se busca la carga óptima en el tiempo óptimo para ahorrar costos. En un mundo tan competitivo es la única manera de organizar las cosas.



¿Cómo se podría impulsar el multimodalismo cuando hay algunos actores que lo rechazan?



Es importante desarrollar los diferentes modos de transporte, porque de lo contrario se va a perder la competencia con otros países. Así mismo, es importante convencer a los actores de los diferentes tipos de transporte de la importancia de trabajar en conjunto y de los beneficios que trae al sector.



¿Esto también requiere de inversión en tecnología?



Así es. Es necesario la inversión en tecnología y así contribuir en mejoras de logística.



¿Cómo ven el transporte fluvial en Colombia?, ¿a Holanda le interesaría participar en la nueva APP que tendrá el río Magdalena?



Nosotros hemos trabajado con Cormagdalena haciendo estudios técnicos que se han requerido en diferentes aspectos. Probablemente, tendremos empresas que les interese participar, aunque estamos más enfocados en compartir las experiencias que tenemos.



¿Qué considera que le hace falta a los puertos de Colombia para que sean más competitivos y dinámicos?



Hemos realizado diferentes de eventos de conceptos innovadores en Holanda, en donde se trata mucho de colaboración. En nuestro país tenemos una dinámica de Cooperación que acá no se ve, para que entre terminales trabajen en conjunto, a pesar de ser competencia directa, pero es posible que trabajen colaborativamente.



Es importante tener una visión macro basada en el flujo que tiene el país y el tipo de contenedores que maneja.



De esta manera, se deben realizar inversiones en conjunto para disminuir los costos en comparación con otro mercado.



Así mismo, es indispensable invertir en la logística en los puertos para disminuir los tiempos de cargue y descargue. Es muy importante que los productos puedan salir rápido del país y no requiera de tanto tiempo la inspección, una opción para esto es cumplir con este requisito desde que se sale de la empresa para no tomar tiempo para esto en puerto.



Las cifras de Holanda en el país



Colombia es el tercer destino para la inversión holandesa en América Latina después de Brasil y México. La Inversión Extranjera Directa en Colombia en el 2016 alcanzó los US$4.568 millones, 44,5% (US$1.407 millones) más que lo alcanzado en el 2015.



Según cifras oficiales, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de la Inversión Extranjera Directa en Colombia. De este total, el 9% fue inversión por parte de los Países Bajos. Holanda es uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas, las cuales han tenido un crecimiento significativo en los últimos 10 años. Por otro lado, las exportaciones de Holanda a Colombia se cuadruplicaron en los últimos años, lo que convirtió a Colombia en uno de sus principales socios comerciales en América Latina.