Invest In Bogotá, elegida como la mejor agencia de inversión de América Latina

Por tercer año consecutivo Invest in Bogotá recibió el reconocimiento como mejor agencia de promoción de inversión regional de América Latina y el Caribe.



(Lea: Invest in Bogotá ha atraído más de 220 planes de inversión)



El ranking, elaborado anualmente por la revista especializada Site Selection Magazine, volvió a ubicar en 2017 a la agencia bogotana a la altura de otras importantes, como InvestHK (Hong Kong), Kotra (Corea), EDB (Singapur), IDA (Irlanda), Invest Northern Ireland (Irlanda del Norte) e Invest in Turkey (Turquía).



(Lea: A Bogotá llegaron 40 proyectos de inversión extranjera en 2015)



Para esta ocasión, la agencia compartió el reconocimiento con Panamá Pacífico, de Ciudad de Panamá.



(Lea: 'Invest in Bogotá', app recargada para negocios en la ciudad)



"Es un reconocimiento muy importante a nivel internacional que demuestra que estamos cumpliendo a cabalidad nuestra misión de atraer inversión de calidad para la ciudad y de brindar un apoyo integral a todas las empresas presentes en Bogotá para su proceso de inversión y desarrollo de negocios", dijo el director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez.



Esta medición, realizada por un panel de expertos internacionales, se hace a partir de la evaluación del profesionalismo y respuesta a las consultas de los inversionistas. También se tiene en cuenta el conocimiento, habilidades y manejo de idiomas del equipo; la reputación de la agencia entre las empresas que llegan al país por su confidencialidad y apoyo en servicios, y la facilidad de acceso a la información que provee.



Invest in Bogotá, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Cámara de Comercio de la capital colombiana, cumplió 10 años en 2016. Desde su creación, la entidad ha apoyado 250 proyectos de capital extranjero que trajeron al país más de 1.900 millones de dólares y generaron alrededor de 23.000 empleos directos.



El año pasado Invest in Bogotá atrajo 41 proyectos, que permitieron crear 3.400 empleos directos y tienen una inversión estimada de 257 millones de dólares. Estados Unidos lideró el número de proyectos de inversión canalizados por la agencia bogotana, seguido de Reino Unido, Venezuela, Argentina y Brasil.