La Junta Directiva de VivaColombia anunció este viernes la firma de un acuerdo entre accionistas con la cual Irelandia Aviation se quedó con el 100 por ciento de su participación accionaria, al comprar las acciones del grupo mexicano Iamsa, equivalentes al 25 por ciento de la aerolínea.



Antes de este acuerdo, Irelandia Aviation tenía el 75%.



“VivaColombia agradece a Iamsa, importante compañía mexicana de transporte terrestre de pasajeros, por su apoyo incondicional para el crecimiento de la primera aerolínea de bajo costo en Colombia. De igual forma, destaca el valioso y continuo respaldo que Irelandia Aviation le ha brindado a la aerolínea, que hoy se expande en Latinoamérica”, afirmó William Shaw, Presidente de VivaColombia.



Con la firma del acuerdo, Irelandia Aviation ha nombrado dos nuevos directores independientes en la Junta Directiva.



Se trata de Carlos Raúl Yepes y Santiago Castro.



“Agradezco la amable invitación que los directivos de VivaColombia me han hecho para ser parte de su Junta Directiva. Es un gran reto estar en una industria que es nueva para mí, en una empresa que se ha venido consolidando, que tendrá un importante crecimiento en los próximos años, que está llamada a ser innovadora y a aportar de manera significativa al desarrollo económico y social, no sólo en Colombia sino también en la región. Los mejores años están por venir”, aseguró Carlos Raúl Yepes.



Por su parte, Santiago Castro “pertenecer a la Junta Directiva de VivaColombia es un gran reto pues es uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento. Me siento muy complacido de llegar a apoyar el proceso de expansión del modelo bajo costo en Colombia y en Latinoamérica, que desde hace más de cuatro años, y gracias al trabajo comprometido de VivaColombia, beneficia a millones de viajeros con sus tarifas bajas”, afirmó Santiago Castro Gómez.



Carlos Raúl Yepes es abogado de la de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado cursos especializados en la Universidad de Delaware, The Kellog School of Management, IESE y Yale School of Management en Estados Unidos. Ha ocupado diferentes cargos en Uniban, Banco Industrial Colombiano -BIC-Grupo Argos y el más reciente como presidente del Grupo Bancolombia. Ha sido miembro de las juntas directivas de Bancolombia y sus filiales, de las filiales del Grupo Argos, Suramericana de Seguros, la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos –ANDI-, Fundación ANDI, Asobancaria, ANIF, Empresas Públicas de Medellín, entre otros.



Santiago Castro Gómez es Profesional en Economía y Ciencias Políticas con Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Realizó estudios en Alto Gobierno y entidades multilaterales de crédito y mercado de capitales en la Fundación Eisenhower. Ex Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (2010-2014) y Congresista (1994-2010). Diputado del Valle del Cauca y Concejal de la ciudad de Cali (1990-1994). Capitán de la Reserva del Ejército Nacional. Actualmente, preside la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, y Presidente del Concejo Gremial.