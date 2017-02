El grupo ISA llegó a un acuerdo para invertir hasta US$80 millones en Andean Tower Partners (ATP) para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia y Perú.



En entrevista con Portafolio, el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, explica como esta sociedad con Digital Bridge Andean Tower Holdings (Digital Bridge), y en donde tendrá una participación hasta del 48%, le permitirá entrar en un negocio el cual proyecta un crecimiento sustancial para los próximos años inicialmente en Colombia y Perú.



También señala que desde el punto de vista estratégico, esta inversión, además de ser afín a la infraestructura del grupo ISA, permitirá diversificar su portafolio de negocios, generar mayores ingresos y apalancar la capacidad de Internexa, filial de ISA, con elementos únicos de red para la provisión de servicios de conectividad, mayor capacidad y ancho de banda.



¿Cómo fue el acercamiento con ATP?



Se nos acercaron ejecutivos de Digital Bridge para que nosotros les arrendáramos las torres de transmisión de energía que tenía ISA y las antenas que tenía Internexa para integrarlas al portafolio que ellos tienen. Nos pareció interesante, pero a la vez muy marginal, porque era alquilar unas torres por lo que nos entraba un ingreso adicional.



¿Por qué ISA se sube al negocio de las antenas repetidoras de celulares?



En el proceso de arrendamiento nos preguntamos por el negocio de las antenas repetidoras de celulares. Miramos la dinámica de su negocio cuyo crecimiento es acelerado. Nos dimos cuenta que además sincronizaba perfectamente con una de nuestras compañías que es Internexa, que como empresa de telecomunicaciones, provee fibra óptica de banda ancha a empresas como las de celulares.



¿Cómo es el negocio?



Es un juego a tres bandas. Como tenemos a Internexa, nos interesa estar montados en un negocio muy a fin a esta empresa y que tiene un crecimiento acelerado. Miramos más a fondo este negocio con el propósito de comprenderlo y entenderlo. Tiene que ver con la infraestructura que es el negocio de ISA, pero que tiene una relación muy cercana con el que hacer de Internexa. Pero como no somos expertos en este negocio, analizamos potenciales empresas que se dedican al mismo. Establecimos que Digital Bridge era el socio que precisamente estábamos buscando por la experiencia porque tiene de 10 años para el desarrollo de este negocio en varios países.



¿Que analizó ISA para sellar esta alianza con Digital Bridge?



Definimos que este negocio era interesante porque poseemos la infraestructura, nos da un ingreso adicional sobre la infraestructura que ya tenemos, y porque es totalmente a fin a nuestra empresa de telecomunicaciones que es Internexa. También, porque posee un dinámico crecimiento y ofrece muchas oportunidades a futuro.



¿Por qué hacer la inversión de US$80 millones en ATP?



Primero establecimos que estos socios de Digital Bridge tuvieran la experiencia, este recorrido lo comparamos con otros jugadores, especialmente que estuvieran interesados en esta zona (Colombia, Perú y Ecuador). Segundo, pensamos que podría ser un magnífico apalancador para lo que estamos haciendo en Internexa. Tercero, para montarnos en un negocio benéfico que nos permitirá tener unos retornos interesantes en el mediano plazo. Y cuarto, nos permitirá aprender de Digital Bridge.



Isa tendrá una participación de hasta 48% en el capital social de ATP.



Este es un tope. Lo que no queremos es ser controladores. Los que saben del negocio son Digital Bridge.



¿Por qué las compañías de telefonía celular están vendiendo las torres a ATP, empresa de la que ustedes son socios?



Una empresa de celulares posee una cantidad de infraestructura estacionada en sus torres, pero su reto es incrementar el número de clientes a los que les venden líneas. Entonces, en lugar de tener estacionada una gran cantidad de infraestructura, las venden o arriendan a terceros para que las operen. Con los recursos obtenidos por el alquiler o la venta los invierten en el desarrollo del negocio. Así dinamizan sus activos. Digital Bridge son expertos en dinamizar los activos.



¿La inversión de ISA (US$80 millones), son una capitalización en ATP?



Si. Somos un inversionista en ATP. Lo bueno es que a pesar de ser minoritarios, hemos logrado negociar un acuerdo con los Digital Bridge que nos dan una cantidad de preferencias o de ventajas como accionistas tener margen de en el negocio.



¿Con esta alianza, a qué otros países de la región apuntan a expandir la operación?



Por ahora en Perú y Colombia. Entraremos a Ecuador.



¿Por qué es estratégico Internexa?



La oportunidad está en ampliar infraestructura de telecomunicaciones a 470 torres. Así, no solo crece el negocio sino además aumenta la red de interconexión.



Es estratégica la inversión porque con la plataforma se atenderá no solo el mercado de Colombia, sino también a donde vaya el de ATP. Mientras menos se tenga que congelar en recursos y nos dediquemos al nuevo core va a ser interesante para el negocio.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio