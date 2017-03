La entrada de Itaú a la banca minorista se dará en 3 años

Desde mayo, la marca Itaú inicia su desembarco en el mercado colombiano. En una primera fase se dará el cambio de marca de lo que hasta ahora se conoce como Helm y en el segundo semestre el turno le tocará a las sucursales de CorpBanca.



La idea es que el año entrante, una vez concluya ese proceso, Itaú defina las características de lo que será su entrada de lleno a la banca minorista, segmento en el que espera ser un competidor fuerte antes de tres años.



Sobre este y otros temas, Milton Maluhy Filho, CEO de Itaú CorpBanca, habló con Portafolio.



¿Qué tanto les afectó el enfriamiento económico de la región?



En un escenario en que la economía crece menos, lo que más impacta es la confianza, tanto de consumidores como de empresarios y los proyectos e inversiones dependen de eso. Todos los segmentos de cartera sintieron la desaceleración, y ahora hay un nivel de desempleo que no preocupa, pero lo que sí inquieta es que empeoró la calidad del empleo. Pero visto desde una óptica positiva, nosotros empezamos el proceso de fusión el año pasado, si lo hubiéramos hecho en un momento de alto crecimiento, seguro habría sido más difícil porque eso trae otros desafíos.



¿Cómo percibe al mercado colombiano?



Colombia es una de las principales economías de la región en tamaño, tiene un gran mercado de consumo y un sector bancario en el que hay una competencia importante, pero que tiene espacio para crecer. Es un hub para clientes corporativos, con muchas empresas latinoamericanas que invierten en el país, y firmas colombianas que invierten en la región. Si uno quiere ser relevante en la región, definitivamente Colombia es un país en el que hay que estar. Siempre quisimos estar aquí, pero la oportunidad se dio por el lado de Chile y se hicieron dos movimientos en uno: una fusión (entre Itaú y CorpBanca) que nos garantizara mejor posición en Chile, y que además nos llevó a tener un banco en Colombia.



¿Cuáles son las expectativas?

​

Queremos tener un banco sólido, con marca fuerte porque Itaú es conocida en la región pero no tanto en Colombia, pero ya lo hemos hecho en otros países y tenemos experiencia en eso. Tenemos que generar una buena impresión a nuestros clientes, no solo con la marca sino con la forma en que ejecutamos los procesos para garantizar presencia entre los clientes. Con CorpBanca se ganó un buen espacio de mercado, pero ahora hay que crear mucho más para tener una banca minorista más potente. El gran esfuerzo es crecer la base de clientes minoristas, los depósitos en pesos colombianos y pasar a ser un jugador local de escala, con un crecimiento superior al promedio.



¿Cómo va a ser la entrada al segmento minorista?



Nuestra primera tarea será definir la propuesta de valor: en qué manera vamos a estar segmentados, cuál va a ser la oferta de productos, el apetito de crédito, el modelo de atención entre muchas otras. En tres años tenemos que armar una banca minorista fuerte, bien estructurada, con buena oferta de crédito, y un alto nivel de atención al cliente. Por lo pronto, nuestra red de sucursales es pequeña y el crecimiento seguramente no se va a dar por ahí, creemos que vendrá por el lado de una oferta diferente y orientada al modelo digital, o podría ser inorgánico.



El negocio minorista del Citi en Colombia estuvo en venta…



Los movimientos inorgánicos no se dan de cualquier manera. Cuando fue lo del Citi no estábamos listos, de hecho nuestro foco en el corto plazo es integrar nuestras plataformas y pasar a ser un solo banco como marca y plataforma. La idea no es ponerle más complejidad al proceso, cuando lo concretemos seguramente miraremos otras oportunidades.



¿Y qué viene para el segmento corporativo, en donde ya están?



Tenemos buena penetración, queremos seguir potencializando la relación corporativa, no solo ofrecemos productos de crédito, tenemos banca de inversión, fondeo local o en dólares, vamos a analizar si estamos bien distribuidos en las regiones, si lo que hacemos corresponde a la expectativa de los clientes. Queremos ser grandes pero ágiles de cara al cliente, traer ideas, estructuras, alternativas diferentes, no queremos ser solo banco sino consultor de nuestros clientes.



Al ser financiadores de infraestructura, ¿qué tanto se ha visto afectada su confianza por el escándalo de la Ruta del Sol 2?



Somos uno de los acreedores, pero creemos que la forma en que el Gobierno está manejando la situación es la que debe ser y hay que seguir así, porque las definiciones en este asunto van a ser muy relevantes de cara a las necesidades de fondeo que vienen en el país. Estamos positivos frente a la forma en que se ha reaccionado, pero es importante que el tema termine bien y en un plazo razonable.



¿Qué va a pasar con las otras unidades de negocio, como las fiduciarias?



Queremos ser un banco con toda una oferta completa para los clientes, estamos mirando cada una de las filiales para estar seguro de que tenemos una propuesta de valor clara, creemos que todos esos son negocios core, así que no hay planes de hacer cambios en filiales.



luicon@eltiempo.com