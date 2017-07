JMC presentó Landwind X5 Plus

Las ventas de la compañía china de vehículos JMC están creciendo al 5 por ciento, en el primer semestre del año. Y ahora reciben un impulso interesante con la presentación de la SUV Landwind X5 Plus.



La marca facturó ya 11 camionetas en la presentación y están prevendidas 20.



Se trata de una SUV con un motor Mitsubishi de 1,5 litros, que generan una potencia de 150 caballos de fuerza y un menor rendimiento que su antecesora la Landwind X5 2.0, pues incluye turbo.



Landwind X5 Plus, brinda características de gama alta, por un precio que inicia en 49,9 millones de pesos. Tiene un diseño renovado, con características nuevas que lo hacen tener un mejor desempeño por su aerodinámica.



Con un interior mejor distribuido, lo que permite que, aunque la camioneta tiene las mismas dimensiones de la antecesora, se sienta con más espacio.



La seguridad fue una prioridad para el diseño de esta camioneta. Obtuvo 4 estrellas en las pruebas C-NCAP. Entre las características de seguridad que tiene se encuentran: Frenos ABS+EBD - ESC Control de estabilidad del vehículo, barras de impacto en las 4 puertas, dos bolsas de aire frontales, bloqueo automático de puertas, inmovilizador, sistema latch sillas de bebé, seguro de niños, retrovisor interior anti deslumbramiento, testigo de puertas abiertas, asistencia de frenado de emergencia, control de ascenso y descenso y sistema de control de tracción.



CARRYING PLUS



Es un camión de carga liviana de 3,2 toneladas, cabina sencilla y llanta sencilla. Viene con nueva cara.



En febrero de 2016, la Oficina de Propiedad Intelectual de China y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual co-anfitrión de la 17ª Conferencia de Premios de Patentes de China, el Carrying plus de JMC ganó el Premio de excelencia en diseño.



El diseño del Carrying Plus mezcla elementos estéticos tradicionales, con los ojos negros y la forma de un tigre.



Posee dos luces laterales que mejoran el rango de visibilidad en los puntos ciegos al conducir, lo que proporciona mayor seguridad para manejar de noche.



Tiene parabrisas más amplio, que permite una mayor área de visibilidad.



El 28 de octubre de, 2016, Carrying Plus de nuevo ganó un premio otorgado por el Instituto de ciencia y tecnología de la Industria del Automóvil de china, que demuestran la calidad y tecnología con la que cuenta el vehículo para responder al mercado local.