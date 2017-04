La china JMC proyecta hacer planta de ensamblaje en el país

Desde el 2006 la marca de vehículos chinos JMC llegó al país, hoy, con 11 años de experiencia, conoce el mercado y hace planes para el futuro, entre ellos tener su propia ensambladora, así lo cuenta Eva Deng, la directora de la compañía para el país.



¿JMC opera con un representante en Colombia?



No, desde el 2012 iniciamos operación directa. Antes tuvimos un excelente aliado que nos representó.



Hoy la compañía tiene sus propias instalaciones para los servicios de mantenimiento en Bogotá, que incluye talleres, bodegas y vitrina. Estamos inaugurando un punto similar en Medellín y como parte del respaldo de la marca a sus máquinas tenemos personal de china operando de planta en el país.



¿Cuáles son sus planes?



Nosotros tenemos buenas relaciones y una alianza con la compañía china Foton que tiene una planta en Colombia, así que hemos iniciado los estudios para que en un plazo de cinco años nosotros también tengamos una planta para la producción de SUV y de pick up.



Colombia es un mercado interesante y nuestro producto ha encontrado nichos interesantes pero los aranceles son muy altos, creemos que ensamblar en el territorio va a resultar atractivo.



¿Ya saben dónde estaría la planta?



No, aún no. Estamos examinando las ventajas que cada lugar nos ofrece. Pero creo que las ciudades más opcionadas son Cali y Bogotá. La primera por la cercanía a la zona franca y al puerto lo que representa una economía importante en transporte (que en Colombia es un costo logístico de peso).



Luego está Bogotá, en donde encontramos de todo y eso es fundamental cuando se realiza una operación de ensamblaje.



¿Cómo les va en el mercado?



JMC es hoy tercera en el segmento de camiones y camionetas chinas. En el caso de camiones, en el país tenemos el séptimo lugar en todo el mercado y con un posicionamiento de marca importante.



Otro de nuestros puntos es ofrecer un portafolio robusto, hoy tenemos 20 referencias en nuestras vitrinas, solo en camiones hay 11 modelos y en pick up con Tiger y Vigus, tenemos cuatro versiones.



Además tenemos una importante red, contamos con 25 distribuidores.



¿Qué tal sus ventas?



Llevamos tres años de crecimiento continuo del 100 por ciento. Sabemos que estamos haciendo buenos productos. En nuestro mercado en China somos número uno en camiones livianos. El año anterior colocamos en ese segmento 400.000 unidades, mucho más que todo el mercado nacional.



Sorpresas para este año…



Desde el año anterior empezamos a introducir nuestro portafolio de pick up y para este año tenemos programada la llegada de tres nuevos productos entre camionetas y SUV.

Las Tiger de pick up, tienen versión 5, que viene cabina sencilla o doble cabina con motor de gasolina, y versión Tiger 7, con motor diésel. Somos los más económicos del mercado.

Ahora tenemos la SUV 5 Plus y esperamos para mitad de año tener la S3. Pero creemos que ahora en el segundo trimestre iniciaremos la presentación de productos. En promedio cada año traemos cinco nuevos carros.



Y para el sector de carga traeremos un camión con mayor distancia entre ejes, frenos abs, air bags y de llanta sencilla, entre otras características



A la llegada de las marcas chinas al país se les criticó mucho su calidad…



Nosotros en Colombia tenemos un comité de empresas chinas del sector y revisamos los productos, pero adicionalmente remitimos a China para cumplir estándares del país y para ofrecer la mejor alternativa en términos de seguridad y calidad.



Le puedo contar, por ejemplo, que nuestra SUV X5 en las pruebas en Inglaterra obtuvo las cinco estrellas en todos los exámenes y eso habla muy bien del carro.



Pero además, en el listado del valor de las compañías en Europa, nuestra empresa está en el número 70 del mundo entre todos los sectores y renglones.



¿Cómo hacen para enfrentar la topografía y el estado de las carreteras del país?



A nuestros ingenieros en China al comienzo les dolía la cabeza el tratar de entender las alturas de las carreteras y las condiciones del terreno. Así que empezamos a hacer un chasis reforzado, porque las condiciones de carga también son diferentes. En nuestras máquinas usamos llantas y rines con especificaciones particulares y más grandes. Y los motores tienen mayor fortaleza. En el caso de las pick up y las SUV son motores con mucha más potencia e incluso hay versiones con turbo.