Johnson & Johnson pagará multa de 110 millones de dólares por probable producto cancerígeno

Johnson & Johnson, el gigante estadounidense de productos de aseo personal, pagará una indemnización de más de 110 millones de dólares a una mujer víctima de un cáncer de ovario, causado supuestamente por el uso continuo de polvos de talco.



Lois Slemp, la demandante de la ciudad de St. Louis (Misuri), de 62 años, dijo que utilizó el polvo para bebés de J&J por más de 40 años antes de su diagnóstico con cáncer de ovario en 2012. "Una vez más hemos demostrado que estas empresas ignoraron la evidencia científica y continúan negando sus responsabilidades a las mujeres de América", afirmó Ted Meadows, uno de los abogados de Slemp. "Ellos eligieron poner los beneficios sobre la gente, gastando millones en esfuerzos para manipular el escrutinio científico y regulatorio”.



Actualmente, hay más de 3.000 demandas acusando a la compañía de salud más grande del mundo de ignorar los estudios que unen su polvo para bebés y talco al cáncer de ovario y no advertir a los clientes sobre el riesgo. En el 2006 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) declaró el talco como “posible carcinógeno”.



J&J ya perdió varios veredictos por $72 millones, $55 millones y $70 millones de dólares el año pasado, mientras ganó el primer juicio este año . La compañía, con sede en New Brunswick (New Jersey), está apelando los juicios perdidos ante los juzgados. Un juez de la corte del estado de New Jersey el año pasado desestimó dos casos de talco fijados para el juicio, pues no encontró apoyo científico adecuado para las reclamaciones.



J&J aseguró que apelará el veredicto de ayer jueves, "Estamos preparando pruebas adicionales este año y continuaremos defendiendo la seguridad de Johnson's Baby Powder ".



Por su parte, Gwen Myers, portavoz de Imerys, la compañía francesa que proporciona el talco a J&J, aseguró que el veredicto del jurado es contrario al consenso de organizaciones científicas gubernamentales y profesionales que han determinado que el talco es seguro.



La multa de 110 millones de dólares se convierte en la octava más alta de este tipo en Estados Unidos. La mayor, por 500 millones de dólares, fue contra ZeniMax Media por su afirmación de que un fabricante de auriculares de realidad virtual adquirido por Facebook Inc., usó código robado.