Juan Burgers abrió su segundo restaurante

En menos de un año de operaciones, la marca Juan Burgers, especializada en la oferta de hamburguesa artesanal, reporta crecimiento de locales y ventas. Ha abierto dos establecimientos y afirma que ha tenido un crecimiento rápido e importante en sus ventas.



Hoy en día, la marca registra en sus puntos de venta un récord de 21,6 hamburguesas en promedio por hora, atendiendo 20 clientes en el mismo lapso, con un precio promedio de $24.000 por venta.



El promedio de ventas mensuales de esta firma emprendedora es de $118 millones y su segundo establecimiento tiene el record de venta de 30 hamburguesas por hora.



Aparte del crecimiento de sus puntos, su fundador, el joven chef Juan Diego Vanegas, ha asesorado a más de 12 restaurantes a nivel nacional y Latinoamérica.



Igualmente, hace poco el empresario fue declarado el ganador de un premio India Catalina como mejor presentador de entretenimiento por su programa ‘Asquerosamente Rico’ de Señal Colombia.



Vanegas explica que el secreto de Juan Burgers es que la carne es molida diariamente sin conservantes. A su juicio, esto le da un toque de jugosidad, crocancia y sabores únicos.



Como otra novedad de la preparación de su plato estrella, destaca que el pan es de papa.

Además –señala–, tiene una variedad de combos para que el público pueda probar diferentes tipos de hamburguesa.



Tiene Cheese Burger, Bacon Cheese Burger, Crispy Onions Burger, Mac and Cheese Burguer y Grilled Cheese Burger, cada una con el secreto para conquistar a los paladares más exigentes o a quienes simplemente quieren disfrutar este producto ocasionalmente.



“Estoy feliz de tener este tipo de negocio y hacer lo que más he soñado desde pequeño. La hamburguesa ha sido siempre mi plato favorito. Cada paso que he dado me ha permitido crecer profesionalmente y ofrecerles a mis clientes que se sientan en un lugar único, con una comida de buena calidad. Mi negocio cada día crece y espero seguir abriendo más locales”, comenta el chef.