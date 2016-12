Kellogg’s apoya acciones para mejorar la nutrición

Dos grupos de investigación colombianos podrán desarrollar sus proyectos relacionados con la nutrición gracias a que ganaron la primera versión que se hace en el país del premio internacional del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s (Insk), que hace su arribo al país con este aporte por 225 millones de pesos.



Su coordinadora, Lorena Almeida, cuenta cuál es la motivación y el significado de su presencia en el territorio nacional.



¿Qué hacen ustedes?



Lo que buscamos es promover el conocimiento hacia los profesionales en salud, y la información basada en evidencia, y para lograrlo necesitamos aliados. De tal forma que si bien no tenemos una sede en Colombia, podemos llevar la relación a través de la distancia, y cuando es necesario en forma presencial, lo hacemos.



¿Cómo operarán acá?



Yo manejo la estrategia desde México y en Colombia tenemos a una persona de apoyo que nos puede ayudar a tener reuniones cara a cara con las instituciones y escuelas de nutrición, aparte de las veces que yo viajo a Bogotá.



¿Por qué deciden venir a Colombia?



La verdad es que le cedo todo el crédito al director de Kellogg’s Colombia, porque él cree en nuestra misión, es un impulsor importante, porque vio en el instituto una oportunidad de apoyar la difusión e información. Sabemos que en Colombia, al igual que en muchos otros países de América Latina, se padecen malnutrición y problemas de obesidad. Lo que hacemos es dar información para que la gente opere cambios en su estilo de vida.



¿Cuál es su historia en México?



Fuimos fundados en el 2006, cuando empezó a ser una pandemia el tema de la obesidad. México estaba en los primeros lugares y seguimos estando, y surgió la necesidad de brindar información que no necesariamente está ligada a la parte comercial.



Los profesionales tienen buenas ideas y proyectos, pero muchas veces los tienen guardados por falta de dinero. Ahí nosotros podemos poner un granito de arena impulsándolos.



¿Cómo se financian?



Parte de la responsabilidad corporativa de Kellogg’s es el Instituto, y otra es dar apoyo a los bancos de alimentos, que, de hecho, apoyamos en Colombia.



¿Qué tan independientes son con respecto a la empresa?



Contamos con un consejo de expertos en salud pública y nutrición, y otros con formación académica en distintos ámbitos. Nos apoyan porque es la manera de llegar a más gente. Lejos de tener un conflicto de interés, no estamos buscando promover productos de la empresa, sino nutrición y estilos de vida saludables.



¿Qué planes tienen en Colombia?



Nuestros pilares esenciales son tres: apoyar proyectos de investigación que no tienen nada que ver con el desarrollo de productos para la marca, sino que sean aplicables a la población, bien a través de investigación clínica, apoyo a la parte social o que busquen conocer cómo algunos determinantes sociales influyen a la hora de tomar decisiones sobre alimentación. Otra parte se dirige a la formación y actualización de profesionales de salud, porque sabemos que –sean médicos o nutricionistas– son líderes en la toma de decisiones de salud. Buscamos llevar a expertos en temas relevantes que sean atractivos, para formarlos y actualizarlos.



¿Qué han hecho hasta ahora?



Este año llevamos nuestro seminario de crononutrición, que explica que lo que se come no es tan importante como el momento en que se consume. Otro curso buscó apoyar a los profesionales en salud con conocimientos sobre descansar y dormir, tener un horario de comidas y prevención de enfermedades.



También tenemos espacios de actualización, y el último punto y no menos importante es el trabajo con medios de difusión que pueden llegar con mensajes a la población sobre las temáticas que nos interesa.



¿Cómo evalúan la primera convocatoria a su concurso?



Estamos muy contentos. En México al principio fueron 69 proyectos y en Colombia se lanzó la convocatoria y logramos 77 proyectos de las principales universidades e instituciones u organizaciones civiles que están teniendo muy buenas propuestas de investigación, pero, al igual que en México y Latinoamérica, los fondos para esto siempre quedan cortos.



GANADORES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA



La Clínica de Maternidad Rafael Calvo, de Cartagena, ganó el incentivo del APIN (Apoyo a Proyectos de Investigación en Nutrición) para un estudio sobre las malas técnicas de amamantamiento y factores socioculturales (mitos, creencias y tabúes). También, la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia tendrá financiación para la investigación ‘Microbiota intestinal en pacientes críticos con síndrome de respuesta inflamatoria sistemática por sepsis’.