KFC lanza smartphone para celebrar 30 años en China

La famosa marca de pollo frito, Kentucky Fried Chicken, más conocida como KFC cumplió 30 años de ventas en China y decidió que esta ocasión se celebraría de una manera especial: creando un Smartphone.



Así es, en alianza con Huawei Chang se dio vida al teléfono Enjoy 7 Plus el cual cuenta con el color rojo clásico de la compañía y con el logo del Coronel Sanders en la parte de atrás del móvil.



El teléfono tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución de 720p, 3GB de RAM y una barería de 4.000 miliamperios por hora. Adicional cuenta con 16 GB de almacenamiento y se puede ampliar a 32Gb.



De igual manera, la marca no podía quedarse sin darles a los usuarios de este celular un par de beneficios. En él hay una aplicación que permite ver los menús de manera remota y según Entrepreneur, ofrecería 10 mil créditos para comprar en el restaurante.



Y también tiene una plataforma que permite cambiar la música de los altavoces de los restaurantes en el que el usuario se encuentre.



El Enjoy 7 Plus se venderá únicamente en la República Popular y sólo habrán disponibles 5.000 unidades.