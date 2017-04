Accionista de Avianca busca frenar de manera rápida acuerdo con United

El segundo mayor accionista de Avianca Holding SAEl instó a un juez de Nueva York a acelerar la recolección de pruebas en un juicio que intenta impedir un posible acuerdo entre la aerolínea colombiana y United Continental Holdings Inc.



Kingsland Holdings demandó a la aerolinea bogotana, a German Efromovich, su accionista mayoritario, y a United de Chicago ante el tribunal del estado de Nueva York, en febrero, diciendo que negociaron en secreto un préstamo de 800 millones de dólares y una asociación estratégica.



La demanda alega que Efromovich escogió el acuerdo para su propio beneficio y descartó las ofertas de otras dos grandes aerolíneas internacionales que daban a la linea aérea colombiana un valor más alto.



La demanda debe avanzar en forma acelerada porque Avianca ha reconocido que existe una "necesidad urgente" de un acuerdo y que la única aerolínea con la que está en tratativas es United, dijo Jason Halper, abogado de Kingsland.



"La junta directiva se siente totalmente obligada a hacer lo que quiere el accionista mayoritario", dijo Halper el viernes en el tribunal de Manhattan. "Todo el proceso ha sido subvertido".



Aerolineas United Continental está trabajando con Avianca y Avianca Brasil para mejorar y profundizar los lazos comerciales y estratégicos, sin mencionar términos. Oceanair Linhas Aereas, que opera como Avianca Brasil, es una aerolínea separada controlada por el hermano de Efromovich.



El mes pasado, Avianca demandó a Kingsland Holdings y a Roberto José Kriete, miembro de la junta directiva de la aerolínea, en un tribunal estatal, alegando que Kriete está actuando como un "director desleal" al operar para sabotear una alianza estratégica con United.



En su demanda, Kingsland dijo que las ofertas de las otras dos aerolíneas, a las que no se identificó, llegaron después de que la junta directiva de Avianca realizara la búsqueda de un socio para solucionar necesidades de liquidez.



Personas con conocimiento del tema dijeron a 'Bloomberg News' en noviembre que Avianca estaba analizando ofertas de United, Delta Air Lines Inc. y Copa Holdings SA.



En la corte el viernes, Jay Kasner, abogado de Avianca, dijo que la demanda se debía al hecho de que a Kriete no le gusta el acuerdo con United y prefiere a Delta. Kasner señaló que Kriete tiene el derecho de vetar el acuerdo si no le gusta pero que no quiere ejercer ese derecho porque daría a Synergy Aerospace Corp., el holding de Efromovich, el derecho a la totalidad de sus acciones.



Cualquier transacción está como mínimo a semanas de consumarse y Kriete tendrá mucho tiempo para revisarla, dijo Kasner, citando una frase del musical 'Hamilton'. "El señor Kriete no tiene derecho a estar en la sala donde tenga lugar hasta que no haya una transaccion", afirmo Kasner.



Kingsland es controlada por la familia Kriete, que fusionó Taca, una aerolínea centroamericana, con Avianca en 2010. Kingsland tiene el 22 por ciento de las acciones con derecho a voto en Avianca, mientras que Synergy Aerospace posee una participacion con derecho a voto de 78 por ciento.