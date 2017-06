L'Oreal aceptó la oferta de Natura para la compra de The Body Shop

La fabricante brasileña de cosméticos Natura anunció este martes que la francesa L'Oreal aceptó su oferta de 1.000 millones de euros (1.114 millones de dólares) por el control de la británica The Body Shop.



(Lea: Natura entra en negociación con L'Oréal por The Body Shop).



En un comunicado enviado a la Bolsa, Natura aseguró “haber concluido de manera favorable el proceso de consulta al consejo de empleados (comité central de la empresa L'Oréal S.A.) con relación a la adquisición, por la compañía o por una de sus subsidiarias, del 100 % de las acciones de emisión de The Body Shop International Plc”.



La firma del contrato está prevista para el 26 de junio en Londres, aunque la operación está pendiente de la aprobación de los órganos reguladores en Brasil y en Estados Unidos.



Natura anunció a inicios de mes una negociación exclusiva con L'Oreal, que calificó como “un paso decisivo en la internacionalización de sus negocios”.



“Natura y The Body Shop siempre caminaron juntas. La complementariedad de la presencia internacional, el uso de la biodiversidad, la ética en la gestión, la relación justa con las comunidades nativas y el uso intensivo de la innovación son dimensiones de la nueva etapa que queremos iniciar”, aseguró entonces Guilherme Leal, copresidente del consejo de administración de Natura.



(Lea también: Bogotá, el gran centro de la industria cosmética colombiana).



Ambas compañías se han caracterizado por el uso de ingredientes naturales en sus productos, por la defensa de causas naturales y por el rechazo a los experimentos de productos en animales, según el fabricante brasileño.



Natura fue fundada en 1969 en Brasil por Luiz Seabra, su mayor accionista, y es la mayor empresa de cosméticos del país.



Por su parte, The Body Shop, que tiene cerca de 3.000 puntos de venta en los 66 países en los que actúa, fue fundada en 1976 por Anita Roddick y vendida en 2006 a L'Oreal.



Su facturación el año pasado fue de 920,8 millones de euros (1.026 millones de dólares).



La firma británica, sin embargo, ha enfrentado dificultades en los últimos años por la caída de las ventas, que fue del 4,8 % en 2016.



“Con esta operación, Natura pasará a tener tres marcas con fuerte identidad: la propia Natura, Aesop y The Body Shop. Es un movimiento que fortalece la consistencia de nuestra estrategia de internacionalización y de diversificación de marcas y canales”, afirmó Joao Paulo Ferreira, presidente de Natura.



El fabricante brasileño calcula que su integración con The Body Shop dará nacimiento a un grupo con una facturación consolidada de 11.500 millones de reales (3.593,7 millones de dólares), 17.000 empleados, 3.200 tiendas y una cartera de más de 2.000 productos.



EFE