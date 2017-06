L'Oréal cierra la venta de The Body Shop al grupo Natura

El grupo francés L'Oréal anunció este martes el cierre de la venta de su marca británica The Body Shop al brasileño Natura Cosméticos en una operación valorada en mil millones de euros.



“La realización de esta cesión está sometida a las autorizaciones de las autoridades de la competencia, principalmente en Brasil y Estados Unidos, y debería estar terminada durante 2017”, indicó el grupo francés.



El 9 de junio L'Oréal entró en negociaciones exclusivas con Natura para venderle The Body Shop y crear un líder mundial de la cosmética verde.



Natura, un grupo fundado en 1969 y que cotiza en la bolsa de Brasil desde 2004, es el líder brasileño de los cosméticos con una facturación el año pasado de 7.900 millones de reales (2.170 millones de euros).



La fusión de The Body Shop y Natura supondría una facturación conjunta de 11.500 millones de reales (unos 3.100 millones de euros), con un total de 3.200 tiendas, 17.000 trabajadores y una red de 1,8 millones de vendedores independientes, según el grupo brasileño.



AFP