Bluedoors le apuesta a hoteles de estadías largas en Medellín

Aunque Medellín se viene posicionando como un destino de negocios en el país, el mercado de las estadías largas de lujo para ejecutivos es todavía inexplorado.

Eso dijo Fernando Sánchez, presidente de Bluedoors, una compañía colombiana de hoteles boutique que inagurará un proyecto de este estilo a finales de este año en Medellín.



“Aunque hay una buena oferta de hoteles para empresarios o eventos corporativos en Medellín, a la ciudad le hacía falta un sitio para estadías largas”, explicó Sánchez. Se trata de Bluedoors York Luxury Suites, un edificio de 23 pisos ubicada en el sector de El Poblado de la capital antioqueña, que contará con 104 suites de lujo domotizadas.



“Medellín se ha vuelto un importante centro de convenciones y negocios, al lado de Cartagena y Bogotá. Y la idea es que los altos directivos de compañías que llegan a visitar la ciudad, encuentren en el hotel un proyecto que cumpla con sus expectativas”, comentó el directivo.



De hecho, cifras del Medellín Convention and Visitors Bureau, muestran que en 2016 la ocupación hotelera de la ciudad llegó al 66%, casi 10 puntos por encima del promedio nacional y 15% superior a la del 2015, con un incremento del 24% en la llegada de extranjeros, público objetivo de la colección.



“El desarrollo urbanístico así como las inversiones en infraestructura y centros de innovación, hacen de Medellín un epicentro con gran proyección para los próximos años. Queremos llevar nuestro concepto de ‘El Arte de Vivir’ a la capital antioqueña”, afirmó Sánchez.



El proyecto, que tuvo una inversión superior a los $33.000 millones, será el primer hotel en Medellín con el concepto de estadías largas en suites de lujo. “Creemos que el promedio de estadía será de entre cuatro a cinco días. Sin embargo, en nuestros otros proyectos vemos que el 20% de los huéspedes se quedan más de un mes y ellos son los que generan cerca del 80% de los ingresos”, señaló el directivo.



Con la futura entrada en operación de Bluedoors York Luxury Suites, su segundo proyecto en Medellín, la compañía avanza con paso firme en la consolidación de su plan de expansión, donde el posicionamiento de la categoría “Apartment Boutique Hotels” y las ventajas de este modelo son hoy la principal apuesta de la colección para seguir creciendo en el país.



Bluedoors York Luxury Suites contará con cuatro tipos de habitaciones, las cuales van desde los 28,3 metros cuadrados hasta los 56,2 m2 y estará equipado con salones de eventos, un restaurante-bar, terraza en el segundo piso y zona de bienestar.



Por su parte, Sánchez señala que la firma espera que los resultados en su primer año sean positivos. “Calculamos que en los primeros 12 meses el hotel llegue a un 55% de ocupación, que es el promedio nacional, y para el tercer año lograr una tasa superior a un 75%”, concluyó el ejecutivo.



NO SOLO CLIENTES CORPORATIVOS



Aunque el foco principal de la empresa está en el público corporativo, Sánchez afirma que los huéspedes que llegan por motivos de turismo también son un público importante para Bluedoors.



“Para citar un ejemplo, en nuestro hotel Luxury Suite de Bogotá, aunque es muy empresarial, el 35% de nuestros visitantes son familias. Y esto es porque ofrecemos una suite en donde tienen una cocina, varios espacios como una sala, hasta dos baños”, comentó el presidente de Bluedoors, quien agregó que el objetivo con el hotel es que se atienda un tipo de público que antes no era tenido en cuenta.