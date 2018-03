‘La colaboración y el apoyo tecnológico mejoran los mercados’

Agilizar los procesos y así, garantizar dinamismo a la hora de trabajar para crecer en el mercado, es una de las propuestas de Everis para mejorar la capacidad empresarial en el país. Así lo dijo Víctor León, director del Centro de Excelencia Ágil de Everis en Latinoamérica, en entrevista con Portafolio.



¿A qué se dedica esta empresa, y cuál es su nicho en el mercado?



Everis es una compañía de consultoría tecnológica y estratégica, que está en los principales polos económicos de América Latina y de Europa. Somos parte del grupo NTT DATA, que tiene su sede en Japón y presencia en todo el mundo.



¿Cómo han impulsado ese centro de experiencia ágil en la región?



Ha sido un desafío muy interesante y con cierto grado de complejidad. Prácticamente todos nuestros clientes están en algún proceso de transformación ágil, con lo cual tenemos una alta demanda de apoyo, colaboración, y asesoría en los distintos países donde tenemos actividad.



Esto nace en Santiago hace cuatro años, muy de la mano de conectar necesidades de empleados de Everis o de consultores que tenían ganas de hacer cambios en su forma de trabajo, analizando las posibilidades que existían en el mercado.



¿En qué países de América Latina trabajan?



Empezamos en Santiago, luego llegamos a Lima, Brasil y Colombia. En México estaremos próximamente.



¿Con cuántas compañías trabajan en la región actualmente?



Hoy en día lo hacemos con aproximadamente 30 compañías, la mayoría de estas vinculadas al mundo de las telecomunicaciones o financiero.



¿Qué fortalezas han visto en Colombia?



En Colombia, sobre todo en algunos polos industriales específicos, ya se habían iniciado algunas alternativas de transformación digital. De hecho, las primeras personas que se incorporaron al centro de experiencia ágil en Chile fueron colombianos. Era una comunidad bastante desarrollada con gente que había trabajado y adquirido este conocimiento desde hace mucho tiempo. El aporte principal de Colombia ha sido de talento, especialmente.



¿Qué herramientas les ofrecen a sus clientes?



Hoy en día, el time to market es muy importante para cualquier empresa, es una oportunidad de llegar al mercado con mayor frecuencia en tiempos más cortos. Es Poder incorporar en sus ciclos de desarrollo de productos y servicios la visión del cliente y la retroalimentación del mismo en pro de crecer.



Prácticamente nuestro mercado quiere parecerse a la empresas que han hecho irrupción tecnológica, es decir, adaptar los procesos y también la agilidad que tienen esas compañías. Eso es lo que buscan en nosotros, herramientas que se conviertan en una palanca de transformación.



¿Cómo ven esa reducción en los tiempos para que las empresas se acerquen a sus clientes?



Lo vemos como un proceso. Todo se debe apoyar en los principios de agilidad que permitan que estas compañías aprendan un poco de los desafíos a los que se enfrentan. Se puede realizar, pero implica mucho trabajo con las personas que hacen parte de las mismas. No hay una herramienta mágica que transforme de un día para otro la agilidad de los trabajadores, sino que tiene ver como una readaptación de las dinámicas tradicionales. La interacción es clave.



¿Qué otros productos tienen en su portafolio?



Nosotros principalmente nos enfocamos en el mundo de la transformación. Tenemos tres ámbitos de colaboración que son: agilidad en el mundo del delivery, que es el desarrollo de software a través del que se hace la metodología ágil. También el business agility, es decir, ayudarle a los grupos que no son de tecnología principalmente a que sus desafíos de negocio los puedan utilizar aplicando técnicas ágiles. Por último, programas de transformación que son básicamente compañías que tomaron la decisión de modificar áreas completas o la compañía entera a través de la agilidad.



¿Cómo analizan el desarrollo de software?



Una encuesta que hicimos, nos arrojó que el 30% de la actividad en tecnología de una compañía se está haciendo con agilidad y el 70% se mantiene con los métodos tradicionales de desarrollo de software. Eso iba muy en línea con lo que nosotros creíamos, pero pudimos contrastar ese dato con el resto de los mercados.



Por ejemplo, el mercado americano, que es un poco más maduro en torno a la adopción de agilidad, está cercano al 50% en tecnología ágil y el otro 50% de modo tradicional. Los desafíos en la región tienen que ver con las estadísticas que subyacen a esa actividad, es decir, cómo se han reducido los tiempos, en cuánto se ha hecho, cuál es la capacidad de respuesta que tengo contra un fallo, o cómo mejorar la calidad de los productos.



¿Qué les recomienda a las empresas para mejorar la retroalimentación con el cliente?



Yo creo que la conexión inmediata es el reto. Mientras se tenga la oportunidad de llegar a los consumidores finales antes, se hará la diferencia. Si se desarrolla un producto durante un año creyendo que tendrá buena rentabilidad en el mercado pero sin contar con la retroalimentación de los compradores, el resultado puede ser frustrante financieramente. Por lo tanto los ciclos cortos –donde se saca una parte del producto y se les pregunta a los clientes si se sienten seguros–, marcarán la diferencia al competir.



¿Qué expectativas tienen para este año en el país?



A nivel del mercado que abordamos, tenemos una proyección importante de crecimiento. Hace un año arrancamos en Colombia y desde ese momento, hemos visto que hay muchas necesidades de compañías en transformarse para competir laboralmente.





Andrés Salazar Cubides

andcub@eltiempo.com