La CUN llevará su modelo Telecampus a cinco ciudades del país

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) ha ido ganando un importante espacio en el campo académico del país.



El 25 de enero de este año, el Ministerio de Educación Nacional le hizo un reconocimiento a los logros alcanzados por sus estudiantes en los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior (Ecaes) del 2015, ubicándo a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)en el puesto número 13 entre 137 universidades, por encima de prestigiosas instituciones.



Su rector, Jaime Alberto Rincón Prado, habló con Portafolio sobre este logro.



¿Qué significa para la CUN figurar entre las 15 universidades con estudiantes sobresalientes en las pruebas Ecaes 2015?



Es motivo de orgullo y afirma el valor académico de nuestro Proyecto Educativo Cunista (PEC).



Es aún más importante para nosotros este reconocimiento teniendo en cuenta que estamos en camino a la acreditación y que, gracias al esfuerzo y a la dedicación de nuestros estudiantes, logramos ubicarnos por encima de varias instituciones que sí lo están.



Para nuestros estudiantes, este reconocimiento es un incentivo a su dedicación; estamos fortaleciendo sus competencias, consiguiendo resultados que no solo se ven en el mundo académico sino en el campo laboral.



¿De acuerdo con los resultados del 2015, qué fortalezas se evidenciaron en la institución?



Lo primero es que somos una institución con cobertura nacional y los resultados se vieron reflejados en estudiantes de varias de nuestras regionales, lo que muestra el empoderamiento de nuestros docentes a nivel nacional en el desarrollo del modelo pedagógico.



Para nosotros, definitivamente, esto es el resultado del trabajo juicioso que hemos venido haciendo con todo el equipo académico y administrativo; la implementación de un pensamiento de derecha a izquierda, es decir un pensamiento disruptivo, llevando a que todas las personas que tienen un vínculo con la CUN sean innovadores, que busquen soluciones y encuentren oportunidades.



¿En qué temas deben mejorar?



Más que por mejorar tenemos dos grandes retos. El primero, garantizar la acreditación institucional, y el segundo, continuar ascendiendo en este escalafón. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir obteniendo resultados positivos.



¿Cuál es el rol que desempeñan los profesores en la búsqueda del objetivo?



Frente al rol del docente, nosotros trabajamos muy fuerte para formarlos en maestrías y doctorados. Hoy tenemos más de 150 personas que se están formando a nivel virtual con la Broward International University, de Estados Unidos, en máster.



¿Cuáles fueron los puntajes de los estudiantes de la CUN que permitieron la figuración en los primeros lugares del escalafón?



Uno de nuestros estudiantes destacados fue Jhon Beltrán, el mejor Ecaes nacional del programa de administración de empresas, nivel técnico profesional y tecnológico. Este joven es de nuestra regional del Meta, en Villavicencio, y fue el mejor resultado a nivel nacional. Un gran ejemplo para nuestros jóvenes.



¿Cómo hicieron para alcanzar este logro?



Estamos formando jóvenes integrales que no solamente aprenden en el conocimiento sino que además lo confrontan en un contexto real y lo reconstruyen desde un pensamiento crítico. Nuestros chicos tienen la capacidad de pensar y de pensarse, así como de ver la sociedad de una manera distinta, en la que asumimos a la mujer como el factor principal del desarrollo social -desde un rol transformador- en la transmisión de principios y valores y en la consolidación de la unidad familiar como núcleo de la sociedad.



¿En qué programas harán énfasis?



Una de las positivas noticias que traemos para este año es que llegaremos a cinco ciudades más en las que nos estábamos. Vamos a estar en Riohacha, Tunja, Cali, Bucaramanga y Chocó. En algunas de estas no hay un buen número de instituciones de educación superior y queremos fortalecer la formación virtual. Para esto contamos con un proyecto que hemos denominado Telecampus.



Asimismo, seguiremos enfocándonos, como lo hemos venido haciendo, en cinco axiomas del diario vivir: la mujer, como foco de desarrollo social; un pensamiento lógico-matemático; apropiación de las tecnologías de la información; autodesarrollo y emprendimiento y sostenibilidad y responsabilidad ambiental.



¿Qué tan importante es el emprendimiento y la innovación?



El emprendimiento es uno de nuestros focos de trabajo. La idea es que nuestros estudiantes sean emprendedores, no solamente como creadores de empresa sino también como emprendedores sociales. Incluso, creamos Cumbre, una unidad dentro de la CUN, que desarrolla los proyectos de emprendimiento de creación de empresa de los estudiantes.



¿Cuáles son los indicadores actuales de la institución?



El año pasado, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) capacitó a un total de 1.418 estudiantes en diferentes cursos y dictamos 48 diplomados a nivel nacional.



Además, tenemos que destacar que fueron más de $13.000 millones los apoyos financieros que les entregamos a nuestros estudiantes. Más de 11.000 se benefician en la institución de un bono solidario, 4.137 están en la CUN por convenios interinstitucionales y 2.189 beneficiados por la financiación con Icetex.



Todo esto es desarrollo y gestión propia de la CUN. Trabajamos muy fuerte para formar a nuestros estudiantes, y estamos viendo grandes resultados.



¿Qué metas tienen?



Además de nuestra gran meta, que es lograr la acreditación institucional, trabajamos en convertirnos en una institución innovadora, reconocida no solo nacional sino también internacionalmente, entre otras cosas, por un factor muy importante: nuestra contribución en la transformación social.