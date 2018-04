La edición de genes de cacao no será regulada

Estados Unidos anunció que la edición de genes, una nueva tecnología de fitomejoramiento convencional, no va ser regulada, a diferencia de la excesiva regulación que rige para los transgénicos y en esa tendencia empiezan a moverse los países latinoamericanos. El que no se regule ese producto porque será tratado como una variedad normal y seguirá los procedimientos convencionales de una variedad tradicional, significa que se le abrirá la puerta a toda la industria nacional para usar la tecnología, y las universidades no tendrán que desembolsar millones de dólares para cumplir con una regulación, como ocurre con los transgénicos y que hace casi, inviable, la aparición de un nuevo producto.



El anuncio lo hizo en el Valle del Cauca, el subsecretario de Mercadeo y Regulación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Greg Ibach, quien anunció también la apuesta de su Gobierno por el cultivo de cacao colombiano, financiará un proyecto para evitar, a partir de la edición de genes (tecnología que no será regulada), que las plantas absorban el cadmio, ese metal pesado, cuya presencia cerrará puertas a partir del primero de enero del 2019 en la Unión Europea.



El apoyo financiero será de 100.000 dólares en un comienzo. En Colombia, según Fedecacao, se contaba con 173.016 hectáreas sembradas de cacao en el 2016; durante este primer trimestre del año produjeron 14.692 toneladas, pero habrá que bajarle la presencia de cadmio. El Gobierno de Estados Unidos lanzó la convocatoria para los investigadores que se le midan a este proyecto.



La edición de genes es una tecnología de fitomejoramiento convencional que utiliza los mismos genes de la planta para prenderlos o apagarlos, depende de la necesidad.



Por ejemplo, para el caso del cadmio, esos genes están ubicados en la planta y absorben el metal; con esta nueva tecnología, en desarrollo, lo que se busca es evitar que el cadmio suba, que se acumule o se distribuya en la planta. Los transgénicos, por el contrario, traen genes de otras partes, y no recurre a los genes de la misma planta.



¿Perú y Ecuador son grandes productores de cacao, por qué eligieron Colombia para esta investigación?



Tienen los lugares con la capacidad para llevar a cabo esta investigación; sabemos que el cacao es un cultivo muy importante para Colombia; esta investigación tiene el potencial de crear una gran diferencia para Colombia y también es una oportunidad que tenemos de que esta nueva tecnología se aplique, de tal manera, que sea beneficiosa para los consumidores.



¿En qué consiste esa investigación?



El enfoque principal es ver si, a través del uso de esas nuevas tecnologías de fitomejormiento, podemos reducir la habilidad de las plantas para absorber cadmio, ese sería el resultado final porque sabemos que es una preocupación de los consumidores y también es un riesgo para la salud humana, puede ser cancerígeno.



¿La regulación de la UE para frenar el cadmio en el cacao comenzará regir en enero próximo. No es tarde para arrancar con el proyecto de investigación?



Lo importante de este proyecto es que nos da soluciones más rápidas para los retos que tenemos, podemos utilizar una planta que va a mostrar características con baja absorción de cadmio de una manera más rápida, otras tecnologías que están disponibles, de pronto, se demoran mucho más para lograr los mismos resultados, o, de pronto, van a estar dentro de un marco regulatorio mucho más estricto. Esta es una forma más rápida de lograr un resultado con métodos tradicionales para solucionar más rápido un problema.



¿Estamos hablando de transgénicos?



No, esta tecnología de fitomejoramiento que se va a utilizar para esta investigación no va a ser transgénico; simplemente, estamos utilizando los genes que ya existen en la planta del cacao y, básicamente, será aprenderlos o pegarlos para reducir la absorción de cadmio.



¿Cómo avanza en América la regulación de edición de genes?



Tratando de armonizar entre países cuál es el enfoque de estas nuevas tecnologías de mejoramiento. En Estados Unidos anunciamos que no vamos a hacer regulación de este tipo de tecnologías, porque es algo que se da a través de tecnologías que ya existen, simplemente es una forma de mejorar la velocidad de desarrollo de una planta; es ajustar el gen de la planta y no traer genes externos de otra planta. Sabemos que muchos países de Sur América están tomando esa misma decisión, sentimos que hay una gran oportunidad de armonizar en Sur América la parte regulatoria y mirar cuál es el enfoque que tomamos.



¿Con esta investigación EE. UU. se inclinarán por el cacao colombiano?



Nuestros consumidores siempre quieren la mejor calidad y el mejor producto, si a través de esta investigación es evidente que el cacao producido en Colombia va a cumplir con los deseos de los consumidores de Estados Unidos, obvio que habrá mucho más interés en los productos de la región.



¿Este es un espaldarazo al proceso de paz que se vive en Colombia?



Es un apoyo al proceso de paz en Colombia.





Gloria Inés Arias

Cali