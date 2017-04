La proveedora de soluciones tecnológicas que nació en Colombia y triunfa en Europa

Bizagi, una empresa que nació en Colombia hace 26 años y hoy día tiene su sede principal en Londres, aspira en el 2017 a que su operación crezca entre el 80% y el 100% gracias a nuevos contratos que está logrando cerrar en Estados Unidos y países de Europa.



Juan Manuel Mogollón, su vicepresidente para América Latina, cuenta cómo enfrentarán este reto descomunal, así como los planes de la compañía para no ceder terreno en los logros que ha obtenido.



¿Cómo piensan crecer tanto?



Lo que está pasando es que la expansión internacional de Bizagi sigue a toda máquina y es importante tener eso en cuenta porque estamos creciendo muchísimo en Estados Unidos y en Europa, particularmente en Alemania, donde nos está yendo muy bien. No es que estemos creciendo en ese ritmo solo en Colombia, sino que por fin se está dando algo que ansiábamos desde hace mucho tiempo y es consolidar y hacer realidad el crecimiento en estos países desarrollados.



¿Cómo fue la expansión hacia esos países?



En Inglaterra estamos desde hace 8 años (allí queda su sede central) y en EE. UU., llevamos más de dos, pero una cosa es entrar y buscar clientes y otra es cuando ya te consolidas. Además, tenemos inversiones muy importantes en contratación de personal.

En EE. UU. hace dos años eran 5 personas y ya son 35. Y negocios como uno muy interesante que se dio hace pocas semanas en Alemania con la farmacéutica Basf, son muy importantes. La expansión internacional ha ido combinada con nueva tecnología, pues ya tenemos una versión 100% cloud que está siendo muy bien aceptada. De hecho el de Basf es un negocio cloud muy grande, así como otro con un banco en Texas (EE. UU.).



¿El incremento es tanto en clientes como en ingresos?



En facturación, y eso conlleva a un crecimiento en la base instalada de clientes.



¿Cuánto podrían facturar entonces en el 2017?



Ese número no estoy autorizado a darlo porque están por entrar inversionistas institucionales europeos que van a inyectarle capital a la empresa.



¿Cuánto facturaron en el 2016?



La del 2016 fue de poco más de 80 millones de euros, frente a más de 50 millones del 2015.



¿EE. UU. qué porcentaje fue en 2016 y cuál será?



Como es un mercado donde llegamos después de estar en Colombia, América Latina y Europa, EE. UU. significó en el 2015 un porcentaje muy pequeño pero en el 2016 ya tuvo resultados muy buenos. Por ejemplo el Gobierno del Estado de Washington se volvió cliente nuestro y esto nos hizo crecer mucho. La facturación combinada de Europa y EE. UU. es más o menos la mitad de la empresa, pero la proyección, por obvias razones, por ser mercados más grandes, es que sean 75% a 80% al 2018 o 2019.



¿Pero igual, en América Latina siguen creciendo?



Nosotros quedamos muy contentos porque crecemos entre 20% y 30% anual en América Latina, donde estábamos hace mucho rato.



¿Cuáles son los factores del buen momento?



Hay un apetito y una necesidad de soluciones que de verdad funcionen en el tema digital.



¿O sea que esto continuará por largo tiempo?



Sabemos que el producto es bueno, pero pasar de un producto con lógica latinoamericana a un producto global cambia la cosa. Y han pasado cosas últimamente: por ejemplo Gardtner, una firma que hace análisis de productos de empresas de tecnología, nos calificó muy bien el año pasado. Eso ayuda mucho porque son credenciales del mercado internacional donde nos estamos ganando evaluadores independientes y está abriendo puertas donde antes había sido muy difícil llegar.



¿Qué nuevas geografías tienen en mente?



Más que nuevas geografías, lo que estamos viendo son mercados con especial dinamismo. En el caso de América Latina, Perú y Centroamérica están moviéndose muy bien, lo cual coincide con el estado de la economía, y en Europa, simplemente donde está la capacidad de cobertura.



¿En qué sector les va mejor?



Banca y seguros están haciendo inversiones muy fuertes de actualización tecnológica para poder competir con todas las empresas que nacen 100% digitales. Le doy un ejemplo: un banco de Colombia hizo un estudio de que los millennials, para abrir una cuenta, no quieren ir a una sucursal, sino hacerlo por una app, pero además si se demoran más de 5 a 8 minutos ellos se aburren y se van para donde sea más fácil. Eso implica mucho esfuerzo para conectar a los distintos funcionarios y sistemas del banco.



¿Cuándo sería su arribo a Perú y Centroamérica?



No hacemos presencia directa, pero sí a través de distribuidores y estamos aumentando esa red. Tenemos un equipo que viaja desde Bogotá muy seguido allá, pero la estrategia principal es con aliados.



¿Hoy en cuántos países están?



Con clientes, prácticamente en toda América Latina: en Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay; en Perú y Ecuador tenemos clientes y en Centroamérica. Con oficinas, en Brasil y Colombia.



¿La capitalización qué tan grande sería?



La cifra concreta no la tengo.



¿Cómo va a ser el proceso?



Se contrató una banca de inversión en Inglaterra que nos está asesorando. No vamos a salir a bolsa o a vender acciones, sino que están buscando un inversionista institucional que inyecte capital para apoyar esta fase de crecimiento.



¿Están dispuestos a ceder control?



No es necesario. La empresa está creciendo mucho. El inversionista entraría como minoritario.



¿A futuro saldrían a bolsa?



Seguramente en algún momento ese es un paso lógico a dar