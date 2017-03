La empresa en EE. UU. que Tecnoglass adquirió por US$35 millones 

En total, 35 millones de dólares pagará la empresa colombiana Tecnoglass por la nueva adquisición que acaba de hacer en Estados Unidos.



La firma barranquillera se dedica a la manufactura de productos arquitectónicos en vidrio, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial y está listada tanto en el Nasdaq de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Colombia.



Este martes anunció la compra de la compañía estadounidense Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors, Inc. (GM&P), una empresa de consultoría comercial, cristalería e ingeniería con sede en la Florida, especializada en ventanas y puertas para contratistas comerciales.



(Lea: Tecnoglass ya aseguró los negocios del 2017)



“Como una de los mayores clientes de la compañía, la adquisición de GM&P provee una oportunidad atractiva para Tecnoglass para continuar su estrategia de largo plazo de buscar una total integración vertical y optimizar su logística de distribución”, expresó la empresa en un comunicado.



Además, GM&P dará a Tecnoglass la habilidad para completar algún trabajo de fabricación internamente en EE. UU. cuando sea económicamente preferible, proporcionando una diversificación operativa agregada, según añadieron.



“La adquisición de GM&P es una adición altamente complementaria a nuestra empresa en rápida expansión. El equipo de GM&P ha sido un socio sólido de Tecnoglass en los últimos cinco años, haciendo esta adquisición un paso lógico en nuestro esfuerzo para fortalecer nuestra posición en los Estados Unidos”, comentó José Manuel Daes, presidente de Tecnoglass.



El directivo explicó que del total del precio convenido, US$6 millones serán pagados en efectivo dentro de los próximos 60 días y lo restante será en un lapso de 180 días, bien en ‘contante y sonante’, en acciones o en una combinación de ambos. Esto quiere decir que serán US$29 millones a primero de septiembre o antes.



Los demás detalles de lo que fue este movimiento los dará la compañía en su conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2016, agendada para las 9:00 a.m. del próximo viernes.



Conquistando mercados



Tecnoglass Inc. juega en las grandes ligas mundiales de la fabricación de vidrios y ventanas arquitectónicas de alta calidad para la construcción residencial y comercial. En América Latina se ha consolidado como número uno en la transformación de vidrio arquitectónico y es el segundo fabricante atendiendo el mercado de EE. UU.



Toda su producción, hasta ahora, se realiza en un complejo industrial que ocupa un área superior a los 250.000 metros cuadrados, en la capital del Atlántico, lo que le proporciona fácil acceso a las Américas, el Caribe y el Pacífico. Desde un principio la localización fue planeada para que su ventanería y perfilería salieran a mercados externos.



Hoy estos se encuentran en propiedades importantes como el aeropuerto internacional El Dorado (Bogotá), el Centro Médico Imbanaco (Cali), Trump Plaza (Panamá), Trump Tower (Miami), 50 UN Plaza (Nueva York), Fordham University (Nueva York), UB Law (Baltimore) y The Woodlands (Houston). Así mismo, les vende a más de 900 clientes en Norte, Centro y Suramérica, el Caribe y el Pacifico.



Como parte de su estrategia de expansión, Tecnoglass se había basado en el crecimiento orgánico, pero en la primera semana de diciembre pasado, ya había integrado también a E.S. Windows LLC (ESW), que era su mayor importadora y distribuidora de ventanería en la Florida, en una transacción que significó un desembolso de US$13 millones.



Las razones de la compra



GM&P cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño e instalación de varios sistemas de cerramientos para edificios, tales como cortinas de vidrio y paredes de cristal. De hecho, ha desarrollado varios proyectos en alianza con Tecnoglass, que desde ahora, tras la compra, figurará como su matriz.



Para el año completo del 2016, los ingresos de GM&P sumaron e aproximadamente 137 millones de dólares, de los cuales, después de la eliminación de los ingresos entre compañías con Tecnoglass, habría contribuido aproximadamente con US$ 50 millones de ingresos netos a la compañía.



La adquisición, según voceros de la compañía colombiana, representará un gran aporte a su operación, ya que cerca del 60% de lo que hace hoy día hace Tecnoglass se va a Estados Unidos.