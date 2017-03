Al 2020, Gas Natural Fenosa Colombia espera tener 500.000 nuevos clientes. Así mismo, se trazaron la meta para el 2017 de anexar 120.000 nuevos usuarios, es decir, un 4% adicional al número de consumidores que poseen en la actualidad.



En diálogo con Portafolio, Javier Fernández González, country Manager Negocio de Gas de Gas Natural Fenosa Colombia explica cómo invertirán, en el transcurso de este año, $120.000 millones para mejorar la distribución y seguir el camino para llegar a tres millones de clientes para abril del 2018.



¿Cómo desarrollará Gas Natural su negocio para el 2017?



Proyectamos llegar a los 3’000.000 de clientes en abril de 2018. En el 2017 planeamos incorporar 120.000 nuevos usuarios. Es decir, un 4% adicional al número de consumidores que tenemos en la actualidad. La meta es mantenernos por encima del 90% de saturación que poseemos de clientes. Dinamizaremos el negocio del Gas Natural Vehicular (GNV). Impulsaremos el negocio de los gasodomésticos bajo el concepto de calidad de vida.



¿Cuáles son los proyectos de negocio para Gas Natural en el 2018 y 2019?



El mercado está saturado en redes e infraestructura. Creceríamos en operación corporativa. Estaremos interesados en aquellas empresas que quieran vender sus infraestructuras. Y en las zonas donde tenemos operación pero que no esté cubierta totalmente buscaremos acometer el suministro. En los próximos cinco años el Plan Estratégico 2016-2020 es llegarle a 500.000 nuevos clientes. Hemos logrado un crecimiento muy rápido en poco tiempo. Se ha hecho con muy buena percepción en la calidad del servicio. Los niveles de precisión en calidad global están en 8,5 calificación que es de las más altas del grupo.



¿Qué ha ofrecido Gas Natural a sus clientes en soluciones energéticas?



En el 2016 implementamos 70 soluciones energéticas. Para este año, el objetivo son 170. Poseemos en la actualidad 250 desarrolladas en clientes industriales. Y queremos llegar en cinco años a 1.000. El compromiso y esfuerzo es muy grande.



¿Cuáles son la zonas del país que necesitan gas natural y a dónde proyectan llegar?



Para hacerlo necesitamos crecer con un control de gastos. Esto para no subir las tarifas. Hay que garantizar que al final la tarifa tiene una productividad y una eficiencia alta. Nos gustaría llegar a zonas más alejadas de nuestra red. Pero hay que hacerlo de manera eficiente. Estamos mirando zonas del país como las que están próximas a Bucaramanga para llevar el combustible. Vemos en las soluciones de Gas Natural Comprimido (GNC) que es un mercado cada vez más competitivo. Cargamos en las estaciones este tipo de gas para luego llevarlos a un municipio que tenga una descompresora y a la vez una red interna para su distribución.



¿En qué zonas del país han hecho este proceso del GNC?



En municipios cerca a Bogotá como El Colegio, La Mesa y Viotá. Y contemplamos zonas cerca a Bucaramanga.



¿Cuáles serán las inversiones para ampliar la infraestructura?



Continuamente optimizamos la red. Además abriremos nuevos puntos de GNV en el país. Siempre y cuando estén próximos a nuestra red.



¿Cuál fue la inversión en el 2016, y cuál será la del 2017?



En el 2016 se invirtieron cerca de $70.000 millones y en el 2017 se invertirá $120.000 millones para mejorar la red de distribución. El crecimiento importante será el de las soluciones energéticas.



¿Por qué dicen que Gas Natural es sinónimo de calidad de vida?



En gasodomésticos lo que buscamos es una concentración fuerte de compras vinculada a la financiación. Así el cliente accede a un aparato con cómodas cuotas e intereses bajos. El pago mensual lo hace a través de la factura. El usuario de Gas Natural percibirá que tiene acceso a calidad de vida. Con la Alcaldía Mayor estamos desarrollando programas para que las personas puedan tener uno de manera rápida y fácil.



¿Además de los calentadores de agua, qué otros gasodomésticos están ofreciendo?



Ofrecemos secadoras de ropa, chimeneas, calefactores y Hornos. Las chimeneas y los calefactores están llamando mucho la atención por las terrazas o balcones. El objetivo prioritario es masificar el uso del calentador de agua. Y fortaleceremos las secadoras, que como valor agregado viene en torre con las lavadoras, son importadas de Estados Unidos.



¿Cuál es la inversión para la estrategia de los gasodomésticos?



Somos intermediarios. Los aparatos son del cliente y no de Gas Natural. Y para el 2017 la meta es colocar en los hogares 137.000 gasodomésticos. Hasta el momento se han entregado 3.485 chimeneas, 4.263 secadoras de ropa, 3.003 calefactores y 82.678 calentadores de agua. Reitero que el valor no es el gasodoméstico, sino que el cliente consuma mucho más gas. Buscamos que nuestras redes estén al tope y en constante funcionamiento.



¿Cuál es el negocio?



Si nuestras redes se utilizan, la infraestructura es eficiente y la tarifa es baja. Conclusión, el cliente está contento.



¿Cómo se beneficia el cliente de Gas Natural?



En costo beneficio. El costo del metro cúbico de gas es más barato que el kilowatio de la energía.



