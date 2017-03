Así es el ‘Adam Smith’ que llega a operar a Colombia

Apenas el 10 por ciento de las firmas de abogados que tiene el mercado global, funciona a modo de negocio y se mantienen como líderes en este nicho específico.



Esta conclusión la entregaron Bruce MacEwen y Janet Stanton, el presidente y una socia de la firma neoyorquina Adam Smith Est., que ofrece consultoría directa a bufetes legales y que, para este año, comenzarán a trabajar con organizaciones colombianas de este tipo, en principio, en Bogotá.



Esto último se explica porque “en Colombia hemos visto un gran potencial para arrancar nuestra ‘carrera’ en la región. Y aunque ya contamos con una oficina en Brasil, Bogotá será nuestra puerta hacia otras naciones como Perú, Argentina, Chile y países de Centroamérica”, señaló Stanton.



Estos países mencionados, asegura, tampoco cuentan con el soporte necesario para operar sus empresas como verdaderos negocios, es decir, su economía y formas de manejo administrativas todavía son precarias.



Y es que sus análisis indican que solo una de cada diez bufetes administran sus firmas como negocios, lo cual hace que la tasa de liquidación sea de alto nivel.



“Existen diversos problemas a la hora de ver el comportamiento de las firmas de abogados en el mundo y, por ende, en Colombia: el principal es que existen pocas de estas que son manejadas por hombres de negocios y, en su lugar, las dirigen otros abogados, que no tienen claro un panorama de negocio para su progreso y continuidad en el tiempo”, afirmó MacEwen.



Y a esto debe sumarse, según reza en un comunicado de la compañía, que la idiosincrasia de los bufetes aísla, de cierto modo, las propuestas que lleguen, tanto si son de expertos como de sus mismos clientes.



De allí que su trabajo de consultoría interna se base en entrevistas a todo el personal que trabaja dentro de estas compañías legales, de modo que se pueda guiar a la misma firma para que se enfoque, primero, en un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo.



“En nuestro primer análisis preliminar encontramos que la falta de este plan se convierte en uno de los errores iniciales que cometen los bufetes y es una práctica que en empresas norteamericanas o europeas ya se ha venido implementando, por lo cual nuestra idea es tomar como referencia estos casos ya trabajados y replicarlos en Colombia y la región, en sus respectivas proporciones”, añadió el presidente de la consultora.



En este orden de ideas, la propuesta de Adam Smith Esq. es la de mejorar lo que ellos denominan “el lado económico de los bufetes”, entre lo cual se incluyen aspectos como manejo, administración, balance de finanzas y toma de decisiones.



La propuesta integral



Esto último, agrega Stanton, se observa por el solo hecho de que buena parte de firmas de juristas tienen políticas de hermetismo total, de modo que no le prestan atención a su mercado, detalle que, según hemos encontrado en nuestras investigaciones, las ha llevado a tomar decisiones apresuradas y erróneas, que después han tenido que dar la vuelta.



Frente a esta situación, el presidente de Adam Smith afirma que “una de las principales tareas es desmitificar el hecho de que los asuntos legales son exclusivos para los abogados, por lo cual nuestra firma se especializa en investigar, analizar y encontrar cuál es el funcionamiento que deben tener las firmas de abogados, pero no buscamos que nuestro trabajo se tome como una imposición, sino como recomendación para estas mismas firmas”.



En este sentido, los voceros de la compañía coincidieron en que su llegada al país es clave, sobre todo por el momento actual por el que están pasando este tipo de firma, que –indicaron– es de transición.



Es decir, “la transformación del mercado legal en América Latina y en Colombia ha venido mutando tanto que incluso las grandes empresas cambiaron sus estrategias de contratación de los bufetes, el pensamiento de los socios ya es más individual que colectivo y la misma globalización ya está tocando el libre mercado legal, hasta el punto de que están aumentando las uniones transnacionales”, destaca el reporte.



La firma ya comenzó su agenda local



En su paso por Bogotá, la semana pasada, los directivos de Adam Smith, Esq. realizaron 20 entrevistas a las cabezas de distintos departamentos legales de grandes compañías.

Entre estas se encuentran bancos, aerolíneas, compañías de energía y de tecnología y conglomerados industriales. También entrevistaron a líderes de firmas de abogados de la región y a los directores de divisiones de servicios legales de cuatro grandes compañías y empresarios del sector.



Vale destacar que Adam Smith ofrece servicios de consultoría de alto nivel a firmas de abogados y otros proveedores de servicios legales y esta oficina que abren en Bogotá atenderá a firmas de toda la región, mientras se consolida su plan de expansión regional.