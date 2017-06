La lucha contra Amazon en el comercio electrónico mundial

Durante años, Amazon.com Inc. era el lugar ineludible para los comerciantes online. Sin embargo, el gigante del comercio electrónico tiene cada vez más competencia por millones de pequeñas empresas independientes y algunas de las grandes.



(Lea: Amazon y Nike se unirán para trabajar en contra de la piratería)



Entre las últimas está Wal-Mart Stores Inc., compañía que está cortejando con éxito a muchos de esos mismos comerciantes.



(Lea: Amazon permitirá a usuarios probarse la ropa antes de comprarla)



Jack Ma de Alibaba Group Holding Ltd. estuvo en Detroit la semana pasada ofreciendo millones de compradores web chinos a las compañías estadounidenses. En julio, EBay Inc. organizará su evento anual para vendedores en Las Vegas.



Por su parte, el miércoles, Amazon tendrá su propio encuentro con comerciantes en Nueva York, en el cual 1.500 invitados tendrán la oportunidad de relacionarse, conversar con los ejecutivos de la compañía y asistir a seminarios sobre la mejor forma de llegar a potenciales clientes de todo el mundo.



Este es el primer evento de este tipo desde que la compañía inicio su actividad hace más de 21 años. "Necesitan que los vendedores adopten la religión Amazon", dice Chad Rubin, cofundador de Skubana, que vende software de gestión de comercio electrónico.



"Amazon se volvió tan grande y tan anónimo para los vendedores que este evento ayuda a que sea más personal. Está tratando de mostrar a los vendedores que se preocupa por ellos", agregó.



Los comerciantes independientes son responsables de aproximadamente la mitad de toda la mercadería que se vende en Amazon. Después de años de quejarse de que su anfitrión los descarta rápidamente por infracciones dudosas, están empezando a trasladar su negocio a otra parte.



WAL- MART ES EL QUE MÁS SE BENEFICIA



Wal-Mart, que antes era uno más en el comercio electrónico, se ha convertido en una amenaza competitiva desde que adquirió la startup Jet.com el año pasado y puso a cargo a uno de sus fundadores, Marc Lore.



Para los comerciantes, Wal-Mart es hoy lo que era Amazon hace una década: una vasta frontera con espacio para crecer.



Amazon, en cambio, están tan atestado de productos y vendedores que destacarse resulta difícil, lo que obliga a los comerciantes a sacrificar parte de sus ganancias en publicidad.



Y la compañía no puede darse el lujo de alejar a los más de 2 millones de comerciantes que ofrecen productos en su sitio.



Un mercado vigoroso es clave para el éxito de Amazon: los comerciantes que compiten para vender las mismas cosas mantienen bajos los precios y los que constantemente presentan nuevos productos renuevan el inventario.



Eso ha ayudado a Amazon a atraer a más de 300 millones de compradores en todo el mundo. Los comerciantes aprecian el acceso a esos consumidores pero anhelan más atención y ayuda de Amazon, lo que les facilita publicar sus productos online pero sacrifica el toque personal. (Los comerciantes se quejan constantemente de lo difícil que es hablar con un ser humano en Amazon).



La compañía también está interesada en acelerar la expansión internacional de su servicio de logística. Fulfillment by Amazon, lanzado en 2007, da a los comerciantes acceso a la oferta sumamente popular de la compañía de entrega en dos días y otros servicios de 24 horas.



En el futuro, la compañía quiere ayudar a conectar a los comerciantes con los clientes a través de las fronteras al tiempo que elimina a los intermediarios.



Para convencer a los vendedores de tener una visión internacional, Amazon ofrece gestionar el tipo de cambio y la traducción.



El evento de Nueva York es básicamente un amable ofrecimiento: quédense en Amazon y les mostraremos como acceder a miles de millones de compradores, inclusive a mercados a los que es difícil entrar, como China y Brasil.