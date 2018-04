‘La mayor barrera a la inversión es la doble tributación’

Mark Menzies es el enviado de comercio de la Primera Ministra del Reino Unido para Colombia, Perú y Chile, y en las visitas que ha realizado en el país, los empresarios le han puesto de relieve la mayor necesidad: que se aplique el acuerdo para eliminar la doble tributación, el cual es en estos momentos la mayor barrera para que las inversiones británicas lleguen a la economía.



Junto con esto, Menzies deja claro que las empresas de su país ven con interés algunos sectores como el agro, turismo, petróleo y gas, y la infraestructura, áreas en las que creen que podrían apoyar.



¿Cómo se ha desarrollado la relación entre Colombia y Reino Unido?



Esta es mi cuarta visita y eso es un buen indicador de que las relaciones se están desarrollando. Esta vez en particular, hemos avanzado en algunas de las materias que veníamos discutiendo. Por ejemplo, entre estos aspectos está ver cómo mejorar la llegada de inversiones o cómo llegar a las empresas británicas, ya que hasta ahora no se realizaban en la región las inversiones que se deberían. Además, también estamos mirando las posibles barreras que dificultan esas inversiones.



Esta vez también ha sido importante que hemos llegado a otros lugares, porque Colombia es mucho más que Bogotá. Por eso, hemos ido a Cartagena para ver las oportunidades y las opciones para ayudar en el desarrollo de la industria turística. También estuvimos en Barranquilla con gente involucrada con el desarrollo del sector de petróleo y gas y cómo Reino Unido puede ayudar con eso, y también en Santa Marta, donde trabajamos con el fondo de la prosperidad para ver cómo ayudamos para desarrollar proyectos significativos de futuro.



¿Por qué estas ciudades?



Hay oportunidades en todas las partes de Colombia. Por ejemplo, cerca de Santa Marta, otra de las áreas atractivas es cómo trabajar para desarrollar el sector del agro. Colombia es una de las mejores zonas para el crecimiento y con mejores condiciones en todo el mundo, casi no hay nada que no crezca aquí. Pero los productos del agro que llegan al Reino Unido son muy pocos, prácticamente solo tenemos flores. Por eso, hay muchos productos en los que podemos trabajar con Colombia para desarrollar el sector. Es más, desde mi última visita, recibimos empresarios que buscan seguros para el agro, y nosotros tenemos uno de los centros financieros más importantes del mundo; podemos ayudar mucho a esta industria desarrollarse muy rápido y hacer que sea más atractiva para la inversión.



¿Qué barreras a la inversión han visto?



Creo que una de las más grandes es la falta de la aplicación del acuerdo para eliminar la doble tributación. Es algo que se ha identificado y en lo que los gobiernos están trabajando. Hemos tenido muchas reuniones con gente que nos ha comentado esta necesidad, porque esto envía una señal muy importante a las compañías británicas de que Colombia es un lugar donde se puede invertir, donde hay un buen retorno y de que las barreras se están derribando.



¿Les interesa la infraestructura?



Totalmente. De hecho, el alcalde de Bogotá estuvo en Londres conociendo nuestro metro y viendo cómo podemos trabajar juntos, y las lecciones que se pueden aprender de Londres para mejorar el sistema que se construya aquí.



Hay un amplio rango de proyectos en los que Reino Unido está ya trabajando. Además, otro aspecto en el que Reino Unido tiene una gran experiencia es en el tema del desarrollo humano y su entrenamiento para todo tipo de proyectos. Por ejemplo, en el sector de la hostelería (hoteles y restaurantes) hay oportunidades para entrenar, con lo que se crearían las bases para una industria del turismo muy productiva.



¿Hay interés de las compañías?



Totalmente, porque las compañías no han tenido una relación con Colombia o incluso Latinoamérica ni mucho menos de la forma en la que deberían, como sí ocurre en otras partes, como Medio Oriente. Latinoamérica ha tenido una percepción difícil y muchas veces por razones de las que no sabemos como preocupaciones sobre corrupción, seguridad o estabilidad de los gobiernos, pero aquí en Colombia se han hecho muchos esfuerzos para solucionar eso y el país ahora es muy distinto al de hace 5 o 10 años. Hay cosas que se deben hacer, pero sí el país sigue así, debe haber algo mal en las compañías británicas si no vienen a Colombia a hacer negocios.



¿Cuál será el rol de Joanna Crellin?



Ella es probablemente una de las funcionarias más talentosas del Gobierno y tenemos mucha suerte de que vaya a impulsar las relaciones con Latinoamérica. Su rol es trabajar en toda la región para asegurarse que este es un lugar para invertir y para estar, y que sepa responder las preguntas que haya en Reino Unido sobre esta región. De igual forma, se tendrá que asegurar de que el comercio tenga las condiciones correctas para desarrollarse.



¿Qué ha cambiado respecto al ‘brexit’?



Ya nos queda menos de un año para que nos vayamos de la Unión Europea (UE) y ya se acordó el periodo de transición: Reino Unido se irá de la UE el 29 de marzo del 2019, pero algunos de esos acuerdos tendrán otros 12 meses para ejecutarse. El otro aspecto importante es la transición



¿Hay suficiente tiempo?



Creo que sí. Tenemos menos de un año, y es increíble lo que se puede hacer en este tiempo, si se está enfocado. La historia de las negociaciones de la UE está llena de especulación, y la realidad es algo intermedio, ni es un desastre, ni es brillante.



Obviamente es una negociación complicada, es el mayor cambio que cualquier país ha hecho en cuanto a sus instituciones y economía, pero nuestro Gobierno está trabajando muy fuerte para que se cubran todas las partes. Lo más seguro es que cuanto más nos acerquemos, habrá más especulación, pero lo importante es que nos iremos y tendremos un acuerdo.



¿Qué opina del escándalo que se conoció respecto a Cambridge Analytica?



Hay muchas investigaciones desarrollándose para entender realmente la naturaleza de este tema, pero realmente creo que no supuso una influencia para el brexit. La realidad es que más gente votó para abandonar la UE de la que había votado para cualquier otro tema en toda la historia del Reino Unido. Claramente hay lecciones que hay que aprender en cuanto a aquellos que buscan influir en las elecciones por fake news (noticias falsas), eso no debe continuar en las democracias.



¿Hay un problema real con Rusia?



Reino Unido ha tenido una preocupación muy grande y creemos que están involucrados en el ataque de gas; eso no es aceptable. Primero, es inaceptable usar es tipo de armas. Es muy importante para la comunidad internacional saber que este tipo de comportamientos no están permitidos, y lo mismo pasa con Siria: es clave saber que el uso de armas químicas es inadmisible bajo cualquier circunstancia.