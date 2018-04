La otra causa que elevaría los ingresos de Ecopetrol en 2018

Los poco más de US$330 millones con los que no contaba el Gobierno Nacional, como ingresos adicionales , por las ventas de crudo de Ecopetrol en los mercados internacionales, gracias a un precio promedio de US$68 el barril, se deben en buena parte a la disminución de la llamada tarifa diferencial.



Este índice que se toma en cuenta a la hora de comercializar el crudo, estuvo por el orden hace 4 años de US$10 a US$12 por barril, debido a que Colombia en su época de vacas flacas en la producción petrolera presentó rezagos con algunos contratos de entrega.



Sin embargo, con la cotización actual del barril, que le han ayudado a empresas como Ecopetrol a incrementar sus volúmenes de producción, se han atendido los convenios suscritos que ha llevado a que esta tarifa diferencial se reduzca hasta en un 40%.



“Los crudos que Ecopetrol ofrece al mundo de tipo pesado e intermedio se venden principalmente con un enfoque de mejor precio. Esto quiere decir al mercado que mayor valor le represente”, señaló un vocero de la petrolera colombiana, al indicar que la tarifa diferencial en la actualidad está por el orden de US$6 a US$7.



“Esto en la práctica significa ganar entre US$3 y US$5 por cada barril”, reiteró.

Cálculos de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), con datos del Dane, indican que para el 2017 el diferencial promedio estuvo entre US$6 y US$6,5 por barril.



Para Ecopetrol, los precios internacionales los han venido favoreciendo hasta el punto de tener un mejor margen de ganancia, “para el 2016 el promedio en la referencia Brent fue de US$45,1 y para el 2017, de US$54,7. En los últimos días ha estado cerca a los US$70”, dijo el vocero consultado.



Agregó que los resultados de 2017 muestran a la Costa del Golfo de los EE. UU. como el destino principal de las exportaciones de Ecopetrol, debido a los recortes en producción de crudo pesado por parte de la organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), así como la caída en la producción de Venezuela.



El vocero indicó que en Asia, China, fue el segundo destino del crudo de la petrolera colombiana. “Para el 2017, Ecopetrol exportó en promedio 416.000 barriles diarios, así mismo el diferencial de venta promedio frente a la referencia Brent fue el más alto en los últimos 7 años”, agregó.



De acuerdo con el informe de resultados de la petrolera en el 2017, esta empresa obtuvo mejores diferenciales versus Brent en la venta de sus crudos pesados e intermedios. Este fortalecimiento fue de US$ 2,5 por barril frente al resultado obtenido en 2016.



El vocero indicó que este registro está explicado no solo en la estrategia enfocada a mercados que generan mayor valor, sino también en el aumento de cargas de crudo en refinerías de EE. UU. y mayores importaciones de China.



Así mismo por el fortalecimiento de crudos pesados por recortes de producción de crudos intermedios y pesados de los países Opep y la mayor disponibilidad de crudos livianos debido a incremento de producción en EE. UU.



El vocero de Ecopetrol insistió en señalar que la mejora en la comercialización de los crudos obedece a una nueva estrategia comercial que se basa en buscar los mejores mercados y compradores, y no esperar a que los clientes ofrecieran por los productos.



“Es decir, pasar de una actitud pasiva en las exportaciones a una mucho más activa, en la que se buscan los mejores mercados y se ajustan las características de los productos a partir de las exigencias del cliente”, dijo la fuente consultada.



Cabe resaltar que la caída en los precios internacionales del petróleo de 2014 generaron un profundo desajuste de las cuentas fiscales del Gobierno, hasta el punto que al Ejecutivo no le quedó más remedio que una reforma tributaria en el 2016 con el objetivo de aumentar los ingresos.



