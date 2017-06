‘La publicidad depende cada vez más del big data’

Conquistar a los consumidores se convierte cada vez en una tarea más retadora y esa es la misión de Sancho BBDO, la agencia de publicidad colombiana que se ha distinguido cuatro veces como la más efectiva del mundo, según el Índice Effie.



De acuerdo con su presidente, Carlos Felipe Arango, esto se debe a que la compañía se está transformando constantemente y que, de igual manera, ha sabido usar el big data para alcanzar mejores resultados.



“La publicidad depende cada vez más de la data, no solo para saber qué quiere y qué le gusta a la gente, sino para llegar a más personas”, comentó el directivo.



De hecho, la firma, que nació en Manizales hace 80 años, ha posicionado marcas nuevas en tiempo récord. “En menos de 10 meses, logramos que la bebida Señor Toronjo, de Postobón, ocupara una parte importante del mercado de las bebidas azucaradas, un negocio que es muy competido y al que es muy difícil entrar”, recordó Arango.



En sintonía con esa orientación al resultado y a la efectividad, la empresa colombiana no descarta que las maneras tradicionales de hacer publicidad, como en los medios físicos, todavía sean parte esencial de ese ejercicio.



De hecho, su presidente revela que otro de sus secretos para ser reconocidos por uno de los concursos más reputados del marketing y la publicidad, los Effie Awards, en cuatro oportunidades, es mantener un equilibrio entre lo digital, que gana cada vez más terreno, y lo que se ha venido haciendo por años.



“Hay una necesidad cada vez más palpable de tener en cuenta el aspecto digital para llegar a más usuarios, pero no nos queremos enfocar solamente en ese ámbito”, aseguró Arango.



METAS SE CUMPLEN



Sancho BBDO es una de las agencias más grandes en facturación del país, con 550 empleados aproximadamente e ingresos de $85.380 millones al cierre del 2016.

A la fecha, está cumpliendo sus metas con un crecimiento de 10% aproximadamente, con respecto al año anterior.



Algunos de sus clientes son Postobón, Movistar, Grupo Éxito, Bancolombia, Pepsico, Fritolay, Corona, Tecnoquímicas y Alimentos Polar, entre otros.



Ha sido reconocida como la agencia más efectiva de Colombia durante los últimos 11 años y la agencia individual más eficaz del mundo durante los años 2011, 2014, 2016 y 2017.