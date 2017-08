La respuesta de Ticket Shop al anuncio de formulación de cargos en su contra

Minutos después de que la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la formulación de pliego de cargos contra Ticket Shop por haber engañado a los colombianos en la venta de boletería para el partido de Colombia- Brasil, la empresa puso en su página web un comunicado titulado “Fe de Erratas”, en el que señaló que cometió “un error administrativo involuntario” y que por lo tanto el informe de “Agotado” que se generó el 08 de agosto de 2017, a través de la página web de la compañía, corresponde a la venta total del aforo y no al de la etapa ofertada.



(Lea: Formulan pliego de cargos contra Ticket Shop por engaño en venta de boletas para partido de la Selección Colombia).



Así mismo indicó que “extendemos nuestras más sinceras disculpas por las expectativas que pudo generar el comunicado a la ciudadanía en general, y por tanto es nuestro deber reiterar que, Comercializadora de Franquicias S.A. (TicketShop) no tiene boletería disponible para el partido Colombia vs. Brasil del 05 de septiembre de 2017”.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo este miércoles que Ticket Shop había engañado a los consumidores en la venta de boletas para el partido de la Selección Colombia frente a Brasil, ya que se hallaron evidencias digitales que pudieron establecer que la comercializadora no puso a la venta, ni vendió ni una sola boleta de las 6 mil que había anunciado el pasado 8 de agosto.



La entidad anunció que investigará si hay una conducta de acaparamiento con fines de reventa masiva de boletas.