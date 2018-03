La transformación digital ﻿optimiza mercados

Conectar personas y aprovechar las posibilidades que existen en los mercados, hacen parte de la revolución digital por la que cada vez más empresas están optando. Para ello, las herramientas tecnológicas son más que necesarias y así lo hace SAP, una compañía alemana que brinda a sus clientes una oportunidad única para crecer cada vez más.



Según Claudio Muruzabal, presidente de SAP para Latinoamérica y el Caribe, “las tecnologías emergentes no son el presente sino el futuro. Por ejemplo, el internet de la cosas (IoT) ha transformado los procesos de diferentes compañías y les dan más ventajas frente a la competencia”, agregó el directivo, quien además indicó que con el programa SAP Leonardo, existen oportunidades infinitas para impactar en todo el mundo.



Por ejemplo, a través de una herramienta que se está optimizando en el último tiempo conocida como ‘analytics’, el equipo de la NFL, Philadelphia Eagles, alcanzó el título del Super Bowl, conociendo en detalle la información en tiempo real de los últimos juegos de sus rivales, cómo había sido el comportamiento de sus jugadores en los últimos partidos, y de qué forma llegaban al juego crucial que les permitió obtener su primer título en este deporte.



Y no solo eso, para los usuarios también existen otras ventajas, como es el caso de los hinchas del Bayern Munich en Alemania, quienes acceden a información en tiempo real sobre el tráfico llegando al estadio, qué tiendas están disponibles para comprar dentro del escenario, entre otros elementos que muchas veces hacen que ir a un partido sea algo muy incómodo.



NEGOCIOS ÓPTIMOS



Ofrecer un producto en el mercado no garantiza su éxito inmediato, por eso a través de ‘analytics’, conocer las preferencias y tendencias de los consumidores, mejora los procesos de las compañías.



En esa dinámica está On BusinessConsulting, que a través de esta plataforma, permite que sus clientes conozcan en tiempo real la oferta de artículos, por ejemplo, saber el precio de una camisa y en qué almacenes se encuentra disponible únicamente escaneando el código de barras, así, se les da facilidades a los potenciales clientes e incluso, lograr fidelizarlos.



Según Raúl Florián, miembro directivo de On Business Consulting, “esta es una solución pensada en un ecosistema que tiene que ver con una experiencia de usuario a nivel de la compra. En el mercado latinoamericano esto ha impactado positivamente porque en materia de moda y textil, se tiene una cultura muy diferente a la europea. Conectar una historia es necesario para atraer más clientes”.



Por su parte, John Rincón, especialista de producto de SAP, indicó que con SAP Leonardo, las empresas van a llegar a otro límite. Con el ‘Big data’, por ejemplo, es posible conocer cuáles son los gustos de los usuarios y a partir de ello, personalizar la información, mejorando así la dinámica a la hora de ofrecer alternativas. Igualmente, optimizar los procedimientos como en el caso de las compañías retail, es fundamental para atraer compradores.



AEROPUERTO EN TIEMPO REAL



La instrumentación de los aeropuertos y tener en cuenta elementos como el número de pasajeros por año, vuelos y otros factores, son también una de las alternativas que existen para mejorar la condiciones de estos lugares, y permitir que más compañías se acerquen para ofrecer sus productos en estos sitios por los que transitan miles de personas cada día. De hecho, Francisco Reyes, presidente de SAP en la región Norte y Caribe, subrayó que “el año pasado hubo cerca de 37 millones de vuelos en todo el mundo que movilizaron alrededor de 3.500 millones de personas”. Al ser un medio de transporte tan masivo, se hace necesario mejorar las posibilidades, tanto de los viajeros como de las aerolíneas. Son estas quienes deben optar por garantizar un excelente servicio, eso sí, aprovechando las ventajas tecnológicas.



Andrés Salazar Cubides

Por invitación de SAP