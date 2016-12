Lamia, la aerolínea de origen venezolano y hoy boliviana se ha caracterizado en los últimos años por transportar por todo el continente a equipos de fútbol de Suramérica. La razón es que ofrece vuelos 'chárters' no regulares y de bajo costo, ideales para movilizar delegaciones deportivas como la del Chapecoense, que fue víctima de un trágico y mortal accidente la noche del pasado lunes en las montañas de Antioquia.



"Lamia Corporation tiene como actividades principales prestar servicios aéreos comerciales, transportes aéreos no regulares de pasajeros, correspondencia y carga tanto nacional como internacional a entidades corporativas, privadas, gubernamentales y aeronáuticas, mediante la utilización de aviones y helicópteros de los tipos y configuraciones aprobadas por la autoridad aeronáutica de Bolivia", señala su págína web.



Aunque de origen venezolano, Lamia (Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación), tiene como sede a Bolivia desde el año 2014, cuando solicitó licencia para hacerlo como un pequeño operador de ese país. Sus accionistas, unos inversionistas venezolanos crearon la compañía en el año 2009 con la intención de "Ayudar al desarrollo turístico regional" del Aeropuerto Carnevali en el estado de Mérida. Las condiciones económicas de Venezuela y la idea de expandir su negocio por la región, la llevaron a Bolivia. "La empresa nació en Venezuela, pero ahora es toda boliviana", dijo el director general de la compañía, Gustavo Vargas.



UN TIPO DE AVIÓN CON 13 ACCIDENTES



Señala el diario El País, de España, que su flota se reduce a dos aviones British-Aerospace BAe- Avro 146, de cuatro reactores, con capacidad para hasta 90 pasajeros. Estas aeronaves fueron adquiridas en febrero y marzo de 2014 con una antigüedad de 16 y 17 años.



Sin embargo, se dejaron de producir desde el 2001 por la compañía BAE. Desde que inició su operación en el año 1981, este modelo han protagonizado 13 accidentes con más de 200 muertos. El más grave ocurrió en 1987 cuando un pasajero disparó contra la tripulación y el avión se estrelló causando la muerte a 43 pasajeros.



Recientemente, Lamia explicó que "pone a disposición de particulares y empresas interesadas el alquiler de una aeronave AVRO RJ-85 de fabricación inglesa British AeroSpace, año de fabricación 2000, con capacidad para 95 pasajeros y 3.000 kilogramos de carga, manteniendo estándares de seguridad operacional a nivel internacional, con tripulaciones calificadas con los más altos estándares de la industria aeronáutica, cuyos entrenamientos semestrales los hacen en la Swiss Aviation, en Zurich, Suiza, así como seguro y responsabilidad civil cubiertos por la firma".



Además, entre sus clientes hay empresas del sector minero-energético, agencias de viaje y turismo, así como equipos de fútbol. El Atlético Nacional viajó recientemente en el avión siniestrado, la selección Venezolana de Fútbol, también. Así mismo, los clubes bolivianos The Strongest, Blooming, club Oriente Petrolero y el Real Potosí, entre otros.



Hace pocas semanas, para la reciente fecha de la Eliminatoria Suramericana del Mundial de Rusia, Lamia fue usada por la Selección Argentina y Lionel Messi sufrió mareos y vómitos durante el desplazamiento. El crac señaló hoy "Mi más sentido pésame para todas las familias, amigos e hinchas del plantel del #Chapecoense. #FuerzaChape".



PEORES ACCIDENTES AÉREOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



COLOMBIA-ACCIDENTE: Un avión con 81 personas a bordo, incluyendo futbolistas del club brasileño Chapecoense, se estrelló en la noche del lunes 28 de noviembre de 2016 en una zona montañosa del noroeste de Colombia. Murieron 75 de los ocupantes y sobrevivieron seis.



EGIPTO-EGYPTAIR: Un avión Airbus 320 de la aerolínea EgyptAir se precipitó al mar Mediterráneo el 19 de mayo de 2016, cuando viajaba desde París a El Cairo, causando la muerte de las 66 personas que iban a bordo. Se siguen investigando las causas, aunque preliminarmente lo atribuyen a fallas en los sistemas técnicos de la aeronave.



RUSIA-FLYDUBAI: Un avión Boeing 737-800, operado por la aerolínea de bajo costo con sede en Dubai Flydubai, se estrelló en la madrugada del 19 de marzo de 2016, causando la muerte de las 62 personas que iban a bordo del vuelo FZ981 desde Dubái al sur de Rusia. La mayoría de las personas a bordo eran rusas. Las investigaciones se enfocan en un error del piloto o una falla técnica.



ECUADOR-MILITAR: Un avión militar que realizaba un vuelo de traslado de personal se accidentó el 15 de marzo de 2016 en la región amazónica de Pastaza en Ecuador y murieron los 22 soldados que iban a bordo. El avión del Ejército ecuatoriano, un Aravá E206, transportaba a los soldados a un curso de paracaidismo.



SUDÁN DEL SUR: Un avión de carga de fabricación rusa que transportaba algunos pasajeros se estrelló el 4 de noviembre de 2015 después de despegar del aeropuerto de la capital de Sudán del Sur, causando la muerte de al menos 41 personas que iban a bordo y otras en el suelo. Un miembro de la tripulación y un niño que viajaba a bordo sobrevivieron al accidente.



EGIPTO-AIRBUS A-321: Un avión ruso con 224 personas a bordo se estrelló el 31 de octubre de 2015 en la península egipcia del Sinaí, tras desaparecer del radar y caer desde altitud de crucero, causando la muerte de todos a bordo. El Airbus A-321, operado por la aerolínea rusa Kogalymavia bajo la marca Metrojet, volaba desde el centro turístico costero de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo, hacia San Petersburgo cuando cayó en una zona montañosa aislada del centro del Sinaí.



GERMANWINGS: El 24 de marzo de 2015, el copiloto Andreas Lubitz estrelló deliberadamente un avión A320 en los Alpes franceses, en un vuelo que iba de Barcelona a Düsseldorf. Murieron las 150 personas que iban a bordo. * AIR ASIA: El 28 de diciembre de 2014, un avión de Air Asia con 162 personas a bordo se estrelló frente a la costa de Borneo cuando volaba de Indonesia a Singapur. No hubo sobrevivientes. * MALI: Un avión de pasajeros que iba desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, a Argel se estrelló en la remoto desierto al este de Mali el 24 de julio del 2014. Murieron 116 pasajeros y tripulantes.



MALAYSIA AIRLINES MH17: El vuelo MH17 de Malaysian Airlines, que viajaba desde Ámsterdam, fue derribado sobre el este de Ucrania el 17 de julio de 2014. Murieron las 298 personas que iban a bordo, en su mayoría holandeses. Fiscales que investigaron el incidente concluyeron que fue derribado por un misil de fabricación rusa disparado desde territorio controlado por los rebeldes en el este de Ucrania.



MALAYSIA AIRLINES MH370: Un Boeing 777 desapareció en marzo del 2014, cuando viajaba desde Kuala Lumpur hacia Pekín con 239 personas a bordo, iniciando una búsqueda de dos años y medio concentrada en el Océano Índico.



DANA AIR: El 3 de junio de 2012, el vuelo MD-83 de la aerolínea Dana Air, con sede en Nigeria, se estrelló en la ciudad de Lagos, dejando 163 personas muertas.



ASIANA: Un Boeing 747 de carga de la aerolínea sudcoreana se precipitó en el mar frente a Jeju, Corea del Sur, el 28 de julio de 2011. Los dos pilotos murieron.



AIRBLUE: El 28 de julio de 2011, el vuelo A321 de Airblue, aerolínea privada pakistaní, se estrelló en Pakistán, dejando 152 personas muertas.



Lea: Trágico accidente deja 76 muertos, principalmente del equipo brasileño Chapecoense