Las 10 mejores empresas para trabajar siendo joven

La reinvención de espacios, horarios de trabajo y tareas laborales ha generado que las empresas en Colombia y el mundo respondan a las nuevas tendencias del mercado laboral juvenil, que hoy día están enfocadas hacia desarrollar tareas más específicas y del gusto de los jóvenes, además de que estos demandan una buena remuneración desde el comienzo de su vida laboral.



Frente a esta realidad, Compañía de Talentos, el portal elempleo.com y la consultora Nextview People entregaron su balance de las diez mejores firmas del país para trabajar siendo joven.



El ranking lo encabezan Unilever, Google y las Naciones Unidas, las cuales se destacaron por ‘atacar’ estas demandas de los más jóvenes, segmento de la población que se está enfocando hacia las áreas de información y tecnología de las compañías.



“Nuestra empresa está comprometida en hacer las cosas de manera distinta, pensando no solo en el negocio, sino en los consumidores. Para lograrlo, tenemos que apuntar a las nuevas generaciones, que son la clave en la búsqueda de resultados distintos”, aseguró Hugo Salcedo, vicepresidente de Recursos Humanos para las Américas de Unilever.



A las empresas previamente mencionadas se suman Ecopetrol, Coca-Cola, P&G, Avianca, Dow, Jerónimo Martins y Quala.



Estas, según el informe presentado esta semana por las tres firmas, se caracterizan por haber identificado y mitigado “los deseos y comportamientos de los millenials en relación al mercado laboral que se presenta hoy en día”.



Y es que este lineamiento de los trabajadores más jóvenes responde, en principio, a los bajos índices de lealtad que presenta ese grupo con sus empresas del momento. Este aspecto lo confirma el estudio de mercado laboral de la firma internacional de consultoría Nielsen, en el que señala que las personas entre los 21 y 34 años “son el doble de propensos a dejar sus trabajos actuales después de dos años de estar allí, en comparación con los miembros de la Generación X, que tienen entre 34 y 49 años”.

Tendencias globales



Es importante destacar que las compañías que ejecutaron la investigación señalaron que, además de los factores de importancia para los jóvenes ya presentados, se deben sumar las estrategias de talento, selección y desarrollo.



Así mismo, afirman que todo lo anterior debe estar supeditado a políticas de trabajo flexibles, bienestar institucional y propensión de oportunidades a nivel internacional para los trabajadores.



“Hoy en día la exigencia de la juventud es muy alta: demanda que las empresas hablen con la verdad, expliquen cómo son sus procesos, sus aspectos malos y buenos; en pocas palabras, que sean transparentes”, afirmó Ivette Calvet, socia directora de Compañía de Talentos.



Jóvenes demandan más



Colombia no es inmune a esta realidad, lo cual se puede entender por la caída que ha venido presentando el desempleo juvenil en los últimos 15 años, que ha caído cerca de 10 puntos porcentuales, una tendencia que para este año continúa. Esto, según datos entregados por el Dane para el tercer trimestre del 2016, cuando la tasa de desocupación para personas entre los 14 y 28 años cayó 0,2 por ciento.



Si bien la cifra se mantiene por encima de los dos dígitos y los jóvenes se han empleado cada vez más, estos vienen demandando labores en sus trabajos que sean acordes a las tendencias globales.



Estas últimas, según Nielsen, están enfocadas hacia dejar con mayor constancia los trabajos y no estar comprometidos con una empresa en específico, entre otras.



La realidad interna de Colombia se suma a esta línea mundial, y, en principio, se entiende por cuenta de que los jóvenes están más concentrados en otras actividades de su vida, y no tanto en temas laborales.



Frente a esta realidad, que cada día coge más fuerza, las empresas se están reinventando y ofreciendo actualmente puestos de trabajo con horarios que se acomoden a las necesidades de los trabajadores y su esparcimiento dentro de las mismas horas laborales.



El cambio no ha sido fácil y la reacomodación de las áreas de trabajo les ha generado a las compañías esfuerzos altos, si se tiene en cuenta que deben propender por responder a esta tendencia mundial, pero también a cuidar el personal diferente al joven.



Lo anterior lo confirma el gigante tecnológico Google, que en la última década ha cambiado la infraestructura de sus instalaciones en todo el mundo, haciéndolas más creativas y creando allí, por ejemplo, salas de juegos, instaurando ventanas transparentes para que la luz solar ilumine los espacios, e instalando gimnasios internos, entre otras ideas.

​

Allí, igualmente los trabajadores están habilitados para laborar en los horarios que deseen –siempre y cuando cumplan con los mínimos contractuales–, con lo cual sus oficinas están constantemente en funcionamiento y se adaptan a las necesidades personales de cada individuo y área.



“Desde Google hemos visto que la demanda de los jóvenes viene por varias partes, por lo que hemos integrado muchos componentes y como la innovación ha estado presente desde nuestros inicios, la reflejamos todos los días en distintos aspectos”, destacó Susana Pabón, vocera de la filial local de Google.



Estos últimos, agrego, “se observan en nuestra infraestructura, pero también en la forma como nos evalúan, en nuestros horarios y prioridades, y en que nos permiten innovar constantemente”.



Según cifras de la compañía, el 20% del tiempo que emplean los trabajadores puede ser invertido en temas de innovación diferentes al de su área de trabajo, aspecto que en su momento permitió el desarrollo del servicio de correo electrónico gmail.



De todo lo anterior se desprende que las proyecciones de aquel trabajador acostumbrado a cumplir horarios estrictos, a no salirse de sus funciones y a responder con fechas específicas, haya quedado atrás, lo cual revela que el mundo laboral evolucionara hacia personas que se integren a distintas áreas de trabajo, formando empresas más integrales y personal, en general, más calificado.



El trabajo no interesa a los ‘millenials’



El informe generacional de la firma de consultoría Nielsen, que analiza los comportamientos para este año, reveló que una carrera laboral exitosa es la aspiración a futuro que menos les interesa concretar, y entre sus deseos para el corto y mediano plazo están las de estar en forma físicamente, conseguir dineros de manera rápida y pasar tiempo en familia.



No obstante, existe otra generación detrás de este grupo previamente mencionado y es la denominada Generación Z (entre los 15 y 20 años), para quienes este listado está encabezado por hacer dinero rápidamente y contar con una carrera de trabajo exitosa, ambas aspiraciones que se corresponden entre sí y que proyectan una estabilidad laboral para este mismo grupo poblacional durante las próximas décadas.



Sebastián Londoño V.

Redacción Portafolio