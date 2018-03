‘Las consultas previas, nuestra apuesta para socializar los proyectos’

Colombia tiene una posición geográfica privilegiada que le permite desarrollar proyectos para la generación de energía renovable. Esa es la principal razón por la que Renovatio, empresa con sede en Portugal, arribó al país hace seis años, con el objetivo de montar cuatro parques eólicos, con una capacidad instalada en conjunto de 821 megavatios (Mw).



En diálogo con Portafolio, André Fraga, CEO de esta compañía en Colombia, asegura que la calidad del recurso que existe en el territorio nacional, es decir el viento en La Guajira, es excepcional a nivel mundial, ya que posee una característica limpia que lo hace ideal porque es fuerte y frecuente.



¿Por qué las características del viento y el sol en Colombia son excepcionales para el montaje de las plantas?



El nivel del viento en la zona norte en Colombia tiene la característica de ser limpio, fuerte y constante. Tenemos presencia en 25 países y no he visto una calidad tan alta. En La Guajira el recurso además de ser monodireccional, no es intermitente porque no posee ráfagas.



¿Cuándo iniciaron la operación en Colombia?



Llegamos en el 2012 con la intención de desarrollar energías renovables, porque el número de proyectos está en constante crecimiento. Estudiamos la experiencia de EPM e Isagen y nos dimos cuenta de que existe un gran potencial para su desarrollo.



¿Cuál es el panorama que encontraron para el desarrollo de sus proyectos?



En este conocimiento nos encontramos con el tema de los procesos colectivos, contacto con líderes comunitarios y autoridad tradicional. Entramos en prevención ya que terceros nos informaron sobre la complejidad para desarrollar proyectos de generación en La Guajira, por el número alto de comunidades indígenas.



¿Contemplan otras zonas del país para desarrollar estos proyectos?



Para los proyectos eólicos medimos la intensidad de los vientos en otras zonas de Colombia, pero los niveles no son suficientemente competitivos. Por el contrario, La Guajira sí posee los índices óptimos de corrientes.



¿Concentrarán la operación en La Guajira?



Desde hace 5 años estamos desarrollando la estrategia de socializar e involucrar la comunicad en los proyectos. En este aprendizaje nos hemos encontrado con la aceptación de unas y la negación de otras. Pero nuestra apuesta inicial fue la de adelantar las consultas previas para lograr el beneplácito de las comunidades antes del inicio del proyecto. Así mismo, que quieran participar en su montaje y operación.



¿Cuál es el balance en el tema de las consultas previas?



Hasta el momento, hemos desarrollado 10 consultas previas; así mismo, hay 10 comunidades con consulta previa protocolizada para el desarrollo de parques eólicos. En este momento tenemos siete consultas previas abiertas y esperamos cerrarlas este año. Esto nos ha permitido el montaje de torres de medición en varios lugares de La Guajira.



¿Hay ambiente por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo de energías renovables?



El desarrollo de una política de complementariedad entre las energías renovables y no renovables, que ha promulgado el Ministerio de Minas y Energía, da el espacio para el montaje de granjas solares y los parques eólicos, y más con su integración a la matriz de energía.



En periodos de sequía hay más viento y sol, y en periodos de lluvia, más agua para las hidroeléctricas.



¿Cuál es la capacidad instalada de sus parques eólicos en La Guajira?



Tenemos 821 megavatios (Mw) desarrollados en cuatro proyectos, de los cuales 330 Mw están completos, 212 Mw en fase adelantada y 280 Mw están en etapa inicial. El objetivo es conectar este total al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



¿Cómo va su desarrollo?



Complicado. Se debe hacer primero un refuerzo en la subregión La Guajira-Cesar-Magdalena para que los parques eólicos entren con optimas condiciones al sistema. Así mismo, se está esperando la conexión para los 330 Mw que se solucionarán en el plan de expansión de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Las redes deben tener una buena relación costo-beneficio para la Nación. Pero la que se está desarrollando cuenta con un benefició superior al costo. Estamos reforzando una zona del país con crecimiento, pero con la red es débil.



En los próximos días se cerrará la fase de comentarios al decreto que reglamentará la subastas de energías renovables, ¿tienen observaciones al proceso?



Sí. El componente social es fundamental. Que los proyectos que participen, sea en procesos de conexión, o de subasta, y que tienen que presentar el consenso social, al mismo tiempo puedan gestionar la licencia ambiental, así como las condiciones técnicas. Los proyectos que se presenten a la subasta deben ser concretos y maduros.



¿Qué viene para la operación a mediano y largo plazo?



Ampliar el montaje de parques eólicos. Ya se habla de que las conexiones deben estar listas para el 2023. El gran desafío es construirlos y ponerlos lo más rápido posible en la red. Es evitar que un fenómeno del Niño tome por sorpresa a Colombia.