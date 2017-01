Las empresas con aniversarios especiales este año en Colombia

El 2017 será un año prolífico en celebraciones de aniversarios especiales por parte de empresas nacionales o extranjeras que tienen presencia en el país.



Portafolio hizo un ejercicio de investigar qué compañías llegarán en los próximos doce meses a una fecha digna de conmemorar, bien sea porque en Colombia no es fácil alcanzar la longevidad centenaria empresarial, o porque muchas de ellas han logrado superar el primer quinquenio, tiempo durante el cual la compañía se da por salvada de los embates de la competencia que causa la muerte en la mayoría de los proyectos principiantes.



La lista alcanza las 140 compañías, de todos los sectores, que este año cumplen un aniversario que termine en cinco o cero, pues no es común que a alguien se le ocurra celebrar, por ejemplo, 8, 17, 23 o 46 ‘abriles’. En consecuencia, hoy queremos destacar a las organizaciones, grandes, medianas, pequeñas y micro, que cumplen esta condición.



La gran torta de homenajes la lidera el ingenio Manuelita que en 2017 llega a los 150 años de existencia, es decir, que ha transitado por los siglos XIX, XX y XXI, y sigue campante como si hubiera nacido ayer.



A la empresa agroindustrial le sigue el diario el Espectador, que muy pronto alcanzará 130 años de circulación, en un camino lleno de momentos fabulosos y otros extremadamente complejos, que no es otra cosa que el reflejo de la tormentosa historia de Colombia.



Por su parte, el Grupo Energía de Bogotá se apresta a celebrar 120 años, cada vez más fortalecida, gracias a la presencia de capital extranjero en su listado de accionistas.



En el grupo de las mayores de 100 años figura 3M, una multinacional estadounidense que cumple 115 y que su larga historia en el país la hace sentir como si fuera local.



La celebración del primer siglo de vida corre por cuenta de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Colombia, ExxonMobil y Grey. Se trata de tres organizaciones que llegan a la cada vez más larga lista de compañías centenarias que operan en el territorio nacional.



Las noventeras son la Federación Nacional de Cafeteros, una institución gremial reconocida como uno de los íconos del país en el exterior, y Cine Colombia, que se ha convertido en la pantalla grande de quienes disfrutan del séptimo arte.



La firma Gecolsa (General de Equipos de Colombia) también estará de fiesta este año. La compañía cumple 90 años, al igual que la multinacional Chevron Texaco.



Otras 20 empresas cumplen más de medio siglo pero no llegan a los 90. De la misma manera, cinco están celebrando los primeros cincuenta. A su turno, las cuarentonas son al menos una docena, mientras que las que rondan las tres décadas son 10 compañías.

Las tradicionales ‘bodas de plata’ corren por cuenta de otra decena de empresas, en tanto que entre las ‘veinteañeras’ y las ‘quinceañeras’ hay unas 20 sociedades que están de celebración durante el 2017.