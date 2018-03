‘La alianza nos servirá para ampliar la cartera de activos y operación a gran escala’, GeoPark

Un acuerdo firmado recientemente entre ONGC Videsh, la compañía estatal de petróleo de la India, y GeoPark, operador de petróleo y gas, con casa matriz en Buenos Aires, le permitirá a esta última fortalecer sus actividades en exploración y producción en Chile, Brasil, Perú, Argentina y Colombia.



En diálogo con Portafolio, Marcela Vaca, directora General de GeoPark Colombia, señala que esta alianza estratégica de largo plazo tiene como meta la adquisición conjunta, e inversión de la actividad en el upstream de petróleo y gas con el objetivo de construir una cartera de activos y operaciones a gran escala, económicamente rentables y de riesgo balanceado en toda Latinoamérica.



Además, la Directora General afirma que ambas compañías formarán un Grupo de Desarrollo Comercial conjunto, con sede en Bogotá, y que tendrá como misión sacar provecho de la experiencia, fortalezas y plataformas de cada organización para crear una alianza exitosa de largo plazo en con el fin de alcanzar sus objetivos de expansión.



¿Cuál será el beneficio para la operación de ambas compañías?



La alianza estratégica de largo plazo será benéfica para ambas compañías con miras a la adquisición conjunta, inversión y creación de valor en proyectos relativos a la industria, en las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo y de gas natural con el objetivo de construir una cartera de activos y operaciones a gran escala, económicamente rentables y de riesgo balanceado. Es una garantía de doble vía.



¿Cómo desarrollarán de manera conjunta la operación?



El acuerdo firmado por Narendra K. Verma MD & CEO de ONGC Videsh y James F. Park, CEO de GeoPark el 16 de febrero pasado en las oficinas de la estatal India en Nueva Delhi tiene como objeto la evaluación conjunta de oportunidades de inversión upstream en Latinoamérica, teniendo en cuenta el potencial del continente para el desarrollo de este tipo de proyectos.



¿Por qué centrar la operación en Latinoamérica?



Esta región es una de las zonas más atractivas del mundo para inversiones en petróleo y gas, y cuenta con un inmenso potencial de recursos de hidrocarburos los cuales están por producir.



¿Por qué Bogotá será el centro de operaciones?



Las dos empresas formarán un Grupo de Desarrollo Comercial conjunto, con sede en Bogotá. Así, sacarán provecho de la experiencia, fortalezas y plataformas de cada compañía para crear una alianza exitosa de largo plazo con el fin de alcanzar sus objetivos de expansión.



¿Cuáles fueron las variables que tomó en cuenta GeoPark para sellar esta alianza estratégica de adquisición con ONGC Videsh?



Esta alianza se da gracias a la compatibilidad de las empresas por desarrollar proyectos de hidrocarburos en Latinoamérica. En GeoPark estamos enormemente complacidos por ser el socio estratégico de una compañía como ONGC dada sus credenciales, producción y reservas.



¿Cómo se beneficiará la operación de GeoPark con esta alianza estratégica

de adquisición?



Nuestro equipo se encuentra en una búsqueda constante de oportunidades para expandir todo el portafolio a través de la adquisición de nuevos proyectos.



La alianza, ¿cómo beneficiará a la operación de GeoPark en Colombia?



Haber sellado esta alianza nos permitirá continuar diversificando nuestra operación, reforzando nuestra convicción de trabajar a largo plazo para el desarrollo de proyectos de petróleo y gas.



¿El acuerdo contempla centrar la operación en los países donde tienen operación, o con el convenio se extenderían a otros de la región?



Evaluaremos oportunidades de negocio en Latinoamérica, en mercados donde ya estamos presentes y otros con potencial para desarrollar actividades.



¿Cómo será la operación en el 2018 para Colombia?



Se giraron cerca de US$90 millones no solo para el crecimiento de las operaciones. En el programa de inversiones para el presente año, la petrolera destinó cerca de US$113 millones “completamente autofinanciados” de cash flow para sus tareas, además de Colombia, en Argentina US$ 8 millones, Perú US$ 9 millones, Brasil US$ 4 millones y Chile US$2 millones, recursos destinados para llevar la producción de crudo a más de 34.000 barriles neta por día, solo en este país (Colombia).



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio