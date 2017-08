Apple busca su próximo gran éxito

Los soldados robot patrullan las lluviosas calles del este de Londres. En un vídeo filmado con un iPhone, las máquinas armadas marchan y montan guardia en Shoreditch, mientras los peatones pasan de prisa.



Como visión de un futuro lejano, el vídeo es ligeramente distópico, pero como una vista previa de la nueva oferta de productos de Apple, es más estimulante. Las imágenes utilizan los nuevos efectos de “realidad aumentada” que se lanzarán el próximo mes con la última versión del sistema operativo iOS de Apple para iPhone y iPad.



Aunque los peatones en el vídeo son auténticos, los robots no lo son, un ejemplo de la forma en que la realidad aumentada combina gráficos digitales con la realidad.



La nueva tecnología ARKit de Apple toma la compleja combinación de visión por computadora, sensores de seguimiento y software de cartografía que se encuentra en Pokémon Go o Snapchat y la convierte en algo que puede estar en cualquier aplicación.



“Yo no habría podido hacer eso hace un par de años”, aseguró Duncan Walker, desarrollador de Trashgames y el autor del vídeo. “Hay oportunidades para que el ARKit sea revolucionario a una escala masiva”.



Para una compañía que es tan reservada acerca de sus planes, Tim Cook, jefe Ejecutivo de Apple, no ha podido ocultar su entusiasmo por la realidad aumentada. El impacto será “grande y profundo”, le dijo a los analistas cuando Apple publicó sus resultados trimestrales. “Es una cosa que miraremos retrospectivamente y nos maravillaremos de cómo surgió”.



Muchos han maravillado sobre Apple recientemente después de las fuertes cifras de ventas que anunció. Pero conforme la compañía pasa por el 10º aniversario del lanzamiento del primer iPhone, Apple también enfrenta otra oleada de especulación sobre su futuro.



En el futuro inmediato, la cuestión es si las ventas del iPhone pueden seguir creciendo indefinidamente. Más allá de eso, los esfuerzos de Apple en la realidad aumentada son objeto de un atento escrutinio porque son una prueba de la capacidad de la compañía para seguir asombrando.



¿Puede Apple escapar a la suerte de la mayoría de las compañías de Silicon Valley que quedan atrapadas por su tamaño y su burocracia? ¿Los disruptores eventualmente se perturbarán a sí mismos?



Estas interrogantes se le están presentando a Apple en un momento en que algunos analistas creen que la compañía pública más valiosa del mundo está lista para alcanzar un hito aún mayor: convertirse en la primera compañía estadounidense en ser valorada por encima del US$1 billón.



“Entiendo que un billón parece un gran número”, explica Amit Daryanani, analista de RBC Capital Markets. “Pero no es irrazonable pensar que las acciones de Apple puedan subir otro 20%”.



Brian White, analista de Drexel Hamilton, cuyo precio objetivo de US$202 implica una valoración de US$1 billón, está apostando a que el próximo iPhone tendrá ventas más sólidas.



“Yo no espero el ciclo de auge y caída que vimos en 2015, que realmente afectó mucho a Apple”, afirmó. “Su precio sigue siendo muy bajo para una compañía que genera tanto dinero en efectivo”.



Apple agregó casi US$30.000 millones en capitalización en un solo día, casi tanto como el valor de HP y más que el de Dell cuando se privatizó. Sus acciones se elevaron un 5%, alcanzando un récord de US$159,75 y una valoración por encima de los US$810.000 millones.



Para mantener este crecimiento, ya están en marcha algunas nuevas innovaciones. Se espera que al menos un modelo del próximo iPhone incluya carga inalámbrica y sensores de cámara 3D, que les permitirán a los dueños desbloquear el dispositivo simplemente con mirarlo. Aparentemente, se confirmaron algunas características esta semana cuando Apple publicó código fuente en línea por error.



Sin embargo, algunos en Silicon Valley creen que éstas representan mejoras simplemente incrementales, y que los grandes fabricantes han quedado limitados por tener que producir más de 200 millones de dispositivos.



“Conforme Apple y Samsung se han optimizado para la rentabilidad, la elección del consumidor y la innovación ha disminuido”, indicó Niccolo De Masi, presidente y director de operaciones de Essential, una ‘startup’ de electrónica de consumo. “Cuando los abuelos tienen el mismo teléfono que los nietos, este es una producto masificado”.



Sin embargo, vienen grandes recursos. Conforme el iPhone madura, Apple ha empezado a apostar por una amplia gama de mercados, desde auriculares y altavoces inalámbricos, hasta la tecnología robótica y automotriz.



Aunque Daryanani cree que Apple podría alcanzar US$1 billón apoyada solamente por las ganancias del iPhone, White dice que la compañía debe mirar más allá del teléfono y buscar nuevas innovaciones. “Tiene que haber algo en el horizonte con lo que soñar”, consideró.



La inversión anual en investigación y desarrollo se ha multiplicado por diez desde 2007. Con US$8.600 millones en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal de 2017, es actualmente el 5% de los ingresos, la proporción más alta desde 2005.



En declaraciones, Apple dijo que el aumento fue “impulsado principalmente por un aumento de los gastos relacionados con el personal para apoyar la ampliación de la investigación y desarrollo”.



Cook tentó a los inversionistas con una insinuación de que su trabajo sobre “sistemas autónomos”, que se está probando en las carreteras en su propio prototipo de coche sin conductor, podría ser utilizado “de varias formas”. Apple está haciendo una “gran inversión” en la autonomía, destacó. “Tenemos un gran proyecto en marcha”.



Eso puso a los analistas a especular sobre lo que el misterioso nuevo proyecto podría ser, desde cámaras en drones voladores hasta robots domésticos.



Puede ser difícil concebir a una Siri que camine y hable, dado que se considera que Apple marcha a la zaga de rivales como Amazon y Google en la tendencia de los “altavoces inteligentes”. Sin embargo, Apple trabaja a menudo en muchos proyectos diferentes y no tiene miedo a experimentar y luego destruir algunas ideas antes de ver la luz.



Los ex empleados comparan a Apple con una sociedad de capital riesgo, en lugar de un tradicional conglomerado industrial. Aunque algunos temen que su cada vez más amplia gama de productos pueda diluir el imperativo de Steve Jobs de enfocarse en hacer bien pocas cosas a la vez, otros sostienen que Apple ha mantenido su capacidad de decir ‘no’ a las cosas con el fin de priorizar.



Un área particular de experimentación es un par de gafas de realidad aumentada que podría trasladar las cámaras, los sensores y las pantallas del teléfono inteligente al rostro humano. Sin embargo, a pesar de la emoción que rodea al ARKit, internamente todavía no se está seguro de cuál es la aplicación más convincente.



Como resultado, todavía hay varios tipos diferentes de prototipos con los que se está experimentando. Se dice que un grupo de ingenieros está abogando por un par de gafas que tienen cámaras 3D, pero sin pantallas, lo cual deja el iPhone como el eje y la pantalla principal.



Un dispositivo semejante puede tener más en común con la videocámara Spectacles de US$130 de Snapchat que con los auriculares de realidad aumentada HoloLens de Microsoft, los cuales muestran hologramas que pueden manipularse mediante gestos con las manos.



A diferencia del desarrollo del iPhone, cuando había un solo equipo trabajando en secreto en su revolucionaria tecnología de pantalla táctil, actualmente Apple tiene una distribución más amplia de la experiencia de “visión por computadoras”. Conforme vierte sus recursos en una amplia gama de tecnologías básicas, los diseñadores e ingenieros de Apple se contentan con esperar el momento adecuado para lanzar un nuevo producto, en lugar de forzarlo para cumplir la programación trimestral de resultados de Wall Street.

El equipo que trabajaba con un disco duro en miniatura, por ejemplo, no se dio cuenta de que un día revolucionaría la industria de la música.



Por ahora, el próximo gran éxito de Apple es todavía el iPhone. Para algunos inversionistas que contemplan la valoración de 1 billón de dólares, eso podría ser suficiente.