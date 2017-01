Las nuevas citaciones de la justicia por el caso Odebrecht

Solamente una hora duró la entrevista ante la Fiscalía del empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, citado para aclarar sus vínculos comerciales con el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, preso por recibir un soborno de 6,5 millones de dólares de la firma brasileña Odebrecht.



Aunque no se filtró mayor información sobre la diligencia, EL TIEMPO estableció que Barraza explicó sus negocios con el exviceministro y advirtió que su participación es minoritaria y que hay más socios.



(Lea: Las inversiones del exviceministro Gabriel García, detenido por el caso Odebrecht).



Uno de los negocios es el Parquiamérica y el otro es la compra de un megalote en Cartagena a través de la Canal Logisitics SAS, en la que García y Barraza aparecen junto con otras personas.



Y aunque Barraza insistió en que su vínculo con García es una simple amistad de infancia y una pequeña sociedad en negocios, este diario conoció otros episodios que los unen.



En agosto de 1998, pocos días después de la posesión de Andrés Pastrana como presidente, Barraza fue nombrado Superintendente de Puertos y Transporte.



Ocupó el cargo hasta julio del 2000 y mientras el Gobierno nombraba un sustituto, García lo reemplazó durante casi dos meses.



(‘El país debe romper el vínculo político con la contratación’).



Además, Barraza zanjó una disputa entre García y el consejero presidencial para las regiones, Miguel Peñaloza. En el 2010, el periódico El Nuevo Herald de Miami publicó una cinta donde García le decía a Miguel Nule que “los manes meten la mano como si fueran los directores, Miguel Peñaloza pidiéndome plata para los hombres”. La conversación estaba relacionada con la Ruta del Sol por la que Odebrecht ya reconoció haber pagado sobornos.



Al poco tiempo, Peñaloza dijo que, a través de Juan Manuel Barraza, García le hizo llegar una declaración ante notario en la que dice que nunca lo presionó.



El apoderado de Barraza, el penalista Abelardo de la Espriella, aclaró que hasta ahora no hay ningún proceso abierto contra su cliente por el caso Odebrecht. Añadió que la diligencia de hoy fue “una entrevista de tipo informativo” y que el empresario cartagenero “no ha tenido ningún tipo de vínculo o negocio” con la multinacional brasileña.



LOS OTROS SOCIOS



Pero Barraza no es el único socio de García que será citado por la Fiscalía para establecer si este usó el dinero del soborno de Odebrecht en las empresas.



Llamaran a los accionistas de Canal Logistics SAS, constituida en abril del 2013 para la manipulación y el transporte de carga por carretera y vía marítima. García, que para ese momento ya había recibido la plata del soborno de Odebrecht, aparece como gerente suplente de la empresa, que tiene un capital autorizado de 5.000 millones de pesos.



Los otros socios son Pablo Porto Méndez, el estadounidense Allen Warriner, Rodolfo Porto Méndez, Alfonso Pereira del Río, Mauricio Porto Méndez, Klaus Bertel, Rafael Pérez Lequerica, Nohora Porto Méndez y Fernando Mogollón Vélez.



Canal Logistics SAS aquirió un lote de 14 hectáreas en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena.



Entre el 2013 y el 2015, a través de cinco transacciones, la sociedad fue comprando porcentajes del lote hasta lograr la totalidad de la propiedad, que costó 460 millones de pesos. El terreno está situado estratégicamente sobre el canal del Dique y a pocos kilómetros de Mamonal.



La otra inversión de García fue en Parquiamérica S. A., un parque industrial de 42 hectáreas, también en Cartagena. Ahí figuran como socios Javier Ignacio Benedetti Lecompte, Aníbal Euricio Benedetti Rodríguez, José Rumié Sánchez, Nicolás Antonio Pareja, Roberto Nicolás Minervini, Pablo Porto Méndez, Daniel José Rumié Haddad, Gerardo Rumié José Haddad y Haroldo Antonio Baena.



Por ahora se trata de simples verificaciones para establecer el paradero del soborno. Y hasta ahora no hay nadie involucrado diferente al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Bula.



Dentro de la investigación también será llamada, en calidad de testigo, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, a raíz las denuncias que la funcionarias presentó sobre irregularidades en las adiciones que se presentaron en el contrato de la Ruta del Sol Tramo II, por más de 900 millones de pesos.



Álvarez estuvo en el Ministerio entre 2012 y 2014.



Unidad Investigativa

u.investigativa@eltiempo.com