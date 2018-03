Latam espera movilizar siete millones de pasajeros al 2021

Con la mira puesta en la meta de los siete millones de pasajeros al 2021, la operación de Latam Airlines en Colombia se unió en julio del año pasado a la tendencia mundial de cobrar por maletas y por asientos preferentes. Para este año esperan un crecimiento moderado de 5% en pasajeros, con lo cual agregarían 270.000 nuevos viajeros, a los 5,5 millones que transportaron en el 2017.



En diálogo con Portafolio, Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines en Colombia, manifestó que para 2020 podrían llegar las primeras flotas de aviones con wifi al país.



¿Qué expectativas tienen con la nueva ruta entre Medellín y Lima?



Esta ruta le abre la posibilidad a Medellín de conectarse con un país muy interesante, desde el punto de vista gastronómico y cultural. Estamos integrando a Medellín con el hub más grande que tiene Latam en Suramérica.



Lo mismo ocurre en el otro sentido porque a los peruanos se les abre la posibilidad de venir a Medellín, donde están pasando cosas importantes en lo turístico y empresarial. Esperamos traer alrededor de 35.000 pasajeros al año con esta ruta, que tiene tres frecuencias semanales.



¿Qué grandes metas tienen para este año?



Primero hay que decir que entre los vuelos domésticos, internacionales y carga tuvimos ventas de 307 millones de dólares en 2017. Para este año estamos siendo más optimista que el anterior.



Esperamos para 2018 crecer un 5% en pasajeros. No obstante, sabemos que el escenario en el que se está moviendo la economía no es el más propicio para el crecimiento, porque es un año electoral.



A pesar de esto, esperamos que sea un año un poco mejor que el anterior. En el 2017, movilizamos alrededor de 5,5 millones de pasajeros entre los domésticos e internacionales, a lo cual esperamos sumar 270.000 más en 2018.



Nuestra participación de mercado cerró el año pasado en 22% y queremos crecer alrededor de un punto el año entrante con el crecimiento proyectado.



¿Cuáles nuevas rutas nacionales e internacionales tienen pensadas abrir?



Puedo adelantar que vivimos constantemente estudiando la posibilidad de abrir nuevas rutas. Los argumentos para hacerlo es que el mercado sea atractivo y que haya activos disponibles, es decir que tengamos aviones para operar.



En este momento, a parte de la ruta Lima-Medellín, no hay ningún anuncio formal para abrir una nueva ruta.



Hoy tenemos 20 rutas a nivel doméstico y 8 internacionales. Con la cantidad de recursos que tenemos esperamos que ese número se mantenga. En general, cuando uno piensa que hay que ir a incursionar a otro mercado se haría sacrificando otro, porque ahora nuestra capacidad de aviones no nos está dando el espacio para crecer.



¿Qué flota tiene Colombia actualmente?



Hay 9 aviones A-319 y entre 6 y 7 A-320, dependiendo la temporada.



¿Ya hay nuevos pedidos para la flota nacional?



La casa matriz tiene un plan de inversión para traer nuevos aviones, lo que pasa es que ahorita hay un tema industrial, por unos problemas con los que están viniendo los aviones nuevos de motor. Para poner un caso concreto, en la flota total de Latam con el Boeing 787 tenemos cuatro aviones en tierra por temas de motores. Vale aclarar que es un problema global de este modelo.



A largo plazo, ¿cuáles son los planes de la compañía en Colombia?

​

Tenemos planes agresivos de crecimiento. En nuestro plan dice que tenemos que llegar a transportando siete millones de pasajeros al 2021. Ese es un reto que viene acompañado del nuevo modelo de negocio que implementamos desde julio del año pasado, donde empezamos a utilizar algunas estrategias que usan aerolíneas tradicionales en otros mercados, como en Europa y Estados Unidos, como el cobro de maleta o de asientos preferentes. A través de eso, podemos reducirle el costo del tiquete al pasajero y que este tenga la opción de escoger por qué pagar.



La región está siendo amenazada por competidores de bajo costo, y nosotros como aerolínea tradicional y líder de Suramérica, debemos generar una respuesta para seguir creciendo.



A través de ese modelo que lo que busca es trasladarle esas eficiencias al pasajero, buscamos estimular la demanda y lograr esos siete millones de pasajeros.



¿Qué nuevas ofertas de entretenimiento a bordo esperan sumar próximamente?



Actualmente, estamos con la aplicación Latam Entertainment, que ofrece diferentes contenidos a los pasajeros.



Por otro lado, en Brasil empezamos este año nuestro plan de incorporarle wifi a todos los aviones y luego eso se irá extendiendo a través del resto de países donde operamos.

Esperamos que hacia 2020 la flota en general de Latam ya pueda tener conexión a internet en vuelo, incluido Colombia.



IMPUESTOS Y PETRÓLEO



El director ejecutivo de Latam para Colombia, Santiago Álvarez, hizo un llamado para evaluar la posibilidad de disminuir la carga tributaria de los pasajes. “Hoy en día, el 35% del valor de un pasaje doméstico lo representan los impuestos. Nosotros lo que hacemos para estimular demanda es bajar la tarifa, pero eso se hace más complejo en la medida en que nos sigan gravando con más impuestos hacia delante, lo cual termina afectando al consumidor”, dijo Álvarez.



Además, explicó que la subida del precio del barril de petróleo tiene que trasladarse al consumidor, por los márgenes tan bajos que tiene la industria.