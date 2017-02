Un mes después de que haya entrado en vigencia la nueva Ley de Licores en Colombia, la controversia por su aplicación sigue sin desaparecer. Sin embargo, Pernod Ricard, uno de los principales jugadores en el mercado, cree que es positiva.



(Lea: Comerciantes se quejan en primer mes de tributaria)



Así lo afirma Christian Porta, Chairman y CEO de Pernod Ricard para la región Emea (Europa, Oriente Medio y África) y Latinoamérica, quien destaca que esta nueva regulación es justa pues crea unas reglas iguales para todos y no discrimina las importaciones.



En el último año ¿cómo les fue en el mercado?



Bastante bien. Durante 2016, en términos de ventas, el mercado creció en torno al 16%, mientras que nosotros lo hicimos al 28%, un resultado muy bueno. Colombia es un buen mercado, con una población significativa, una economía estable y un impulso importante de la clase media, algo fundamental para nuestro negocio. Además, hay una buena demanda de licores y de nuestras marcas.



(Lea también: Todo lo que debe saber sobre los nuevos precios e impuestos a los licores en Colombia)



¿Qué marca presenta las mejores cifras en el país?



El whisky ha tenido un buen comportamiento, especialmente el escocés. De igual forma, el vodka, con Absolut, registra un buen desempeño, y, también, destacaría el tequila, que fue la categoría que creció más rápido en el último año, con más de un 50%. En general, todas las marcas que tenemos presentan buenos crecimientos.



¿Qué tan importante es el país para Pernod Ricard?



En Latinoamérica, Colombia supone un poco menos del 10% de ventas. Es bastante sustancial aunque, por obvias razones, es más pequeño que Brasil o México. Eso sí, cuenta con la mayoría de los factores que buscamos los lugares donde hacer inversiones, y por eso es muy importante.



La nueva Ley de Licores ¿va a implicar un alza en los costos de sus bebidas?



El nuevo sistema tributario se acaba de implementar y algunas marcas pueden registrar un aumento en el precio porque los impuestos van a ser más elevados. Con esto, los productos de alta gama, como el Chivas 12 años o Chivas 16 años, serán más costosos, pero en el resto de productos no creemos que haya mucho impacto.



¿Les gusta la nueva ley?



El nuevo sistema de impuestos nos parece positivo porque las tasas no son discriminatorias para las importaciones, lo que hace que todas las empresas participemos en el mercado con las mismas reglas de juego y eso es muy importante. Alcohol es alcohol y debe tener sus impuestos para hacer que el mercado sea justo.



¿Un alza en los precios puede golpear sus ventas?



Lo más seguro es que las gamas altas sufran un pequeño freno, pero es muy difícil predecirlo en tan poco tiempo. Sin embargo, el whisky, por ejemplo, tiene una tendencia natural de crecimiento constante por lo que apenas notará un impacto leve.



¿Van a buscar nuevos canales para sortear los segmentos más golpeados?



No conocemos realmente el impacto que tendrá la Ley en segmentos específicos, pero nosotros exploramos continuamente todos los canales y tipos de negocios. Además, trabajamos con el Gobierno para tratar de simplificar todo el sistema.



¿Cómo les ha ido en ventas en enero, un mes que no suele ser tan bueno?



Lo cierto es que enero ha sido un mes bastante bueno en términos de ventas, si comparamos con los resultados de hace un año. Tenemos un crecimiento de alrededor de 10%.



¿Cree que el PIB este año crecerá más de lo previsto?



Es innegable que vemos buenas señales. El proceso de paz es muy positivo y será un impulso importante para la inversión extranjera. Y vemos cómo otros sectores tienen buenas tendencias. El 2017 registrará un buen crecimiento.



¿Qué esperan de la demanda para este año?



Creemos que vamos a mantener un buen crecimiento. Por supuesto, tenemos que ser cautelosos y ver el impacto de la Ley, pero las señales nos hacen ser optimistas.



¿Cómo está su participación en el mercado colombiano?



Estamos en la segunda posición, aunque nuestra cuota es diferente según el segmento: en vodka somos líderes con el 70%; en whisky premium, con Something Special, somos los primeros con una cifra similar a la competencia. Estamos satisfechos con nuestra posición y queremos seguir con esta tendencia para mantener los liderazgos.



¿Esperan conquistar pronto el primer puesto?



Necesitaremos varios años, pero claramente, aunque tenemos una buena posición, queremos mejorar. En el mundo también estamos en la segunda posición y tenemos la ambición de convertirnos en líderes, por lo que en Colombia tenemos la misma ambición en el largo plazo, y la confianza de seguir creciendo por encima del mercado.



¿Temen un incremento en el contrabando de licores?



El país está haciendo avances importantes con leyes para combatir el contrabando y apoyaremos fuertemente para que se siga trabajando en esa dirección. Creemos que con las nuevas regulaciones, el mercado legítimo va a crecer más rápido y que todo esto junto ayude a reducir el problema del contrabando.



¿Traerán más productos al país?



Hay muchas oportunidades y tenemos un buen portafolio para impulsar. Con esto, vamos a lanzar Chivas Regal Extra en abril. Este es un muy buen whisky, que será un 15% o 20% más caro que Chivas 12. Además, es un lanzamiento estratégico, por lo que esperamos que sea clave para incrementar nuestra posición en el mercado de Colombia.



¿Por dónde pasan sus objetivos para el año?



Nuestros principales objetivos son mantener un crecimiento superior al del mercado, seguir trayendo nuevos productos, como el Chivas Extra y seguir ayudando a desarrollar la regulación.



¿Cuánto esperan crecer?



Esperamos seguir creciendo a doble dígito.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com