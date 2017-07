Lifemiles le apunta a masificar su plan de millas

LifeMiles está pisando fuerte en el mercado colombiano y espera pasar de tener presencia en 1.700 locales a 2.500 al cierre de este año.



Con ese propósito, Matt Vincent, CEO del programa de Viajero Frecuente, estuvo en el país para participar de un encuentro con sus aliados y fortalecer los negocios en Colombia, territorio en el que venden casi la mitad de lo que facturan.



Portafolio habló con el directivo sobre sus planes para el cierre de este año, la alianza entre Avianca y United y sus estrategias para pasar de 3,3 millones a más de 4,5 millones de socios en el territorio nacional.



Uno de los objetivos del Summit es cerrar más alianzas en el país, ¿cómo va eso?



Esta es la segunda reunión que hacemos con nuestros aliados comerciales aquí en Colombia, y nos enfocamos principalmente en segmentos de retail y restaurantes.



Ya son 1.700 tiendas que tenemos operando y que funcionan con la tarjeta de LifeMiles.

Con eso, alcanzamos un punto de muy buena cobertura y estamos a punto de anunciar unos aliados muy importantes en el mercado, que en su momento especificaremos, y con los que esperamos llegar a 2.500 locales a final del año.



También estamos próximos a presentar una mejora en el proceso para acumular millas, que será a través de los datáfonos de Redeban, en donde solo se necesitaría la cédula.



¿Cómo cerraron el primer semestre?



Tenemos 7,3 millones de usuarios en el programa actualmente, de los cuales 3,3 millones están en Colombia. Vamos creciendo en un ritmo de un 10 a 12% año tras año. Con los nuevos aliados, creemos que esa tasa se triplicaría.



El sector aéreo está pasando por una etapa no tan positiva, ¿eso los ha impactado?



De las millas que vendemos, Avianca compra solo el 30%. Otro 18% va directo a socios en las promociones y todo lo demás son bancos o aliados comerciales.



Entonces, si la industria áerea está sufriendo no nos afecta tan fuerte. El mayor impacto es por el consumo.



En el caso local, Colombia ha tenido un año difícil por la confianza del consumidor y hemos visto eso reflejado en las cifras. Sin embargo, el peso lo ha estabilizado y estamos creciendo a un ritmo del 28% año con año en ventas.



A propósito de Avianca, uno de los puntos importantes que está negociando la aerolínea con United es LifeMiles. ¿Cómo va eso?



Avianca está avanzado en la negociación con United y todavía no están todos los puntos resueltos. En cuanto a LifeMiles y los viajeros frecuentes, creo que no va haber grandes transformaciones. Parte de ello es porque United ya es parte de Star Alliance. Muchos de los beneficios a los que pudimos haber accedido por esa alianza, ya los tenemos.



¿Cuál es la relevancia de Colombia frente a los otros países en los que están presentes con el programa?



Colombia es nuestro país más importante. La mitad de lo que vendemos, lo facturamos en el mercado nacional. Es el territorio que crece más rápido y todavía vemos un montón de oportunidades. El 85% de las transacciones que hacen los colombianos son en efectivo. Entonces, si podemos bajar esa tasa con una tarjeta de LifeMiles y vamos creciendo en acumulación de millas, eso solo refuerza la lealtad hacia Avianca y hacia nuestros aliados comerciales. Vamos a seguir invirtiendo en el territorio.



¿Cómo les ha ido con la alianza que lanzaron hace poco con Bancolombia?



Muy bien. Estamos vendiendo mes a mes entre 10.000 y 17.000 tarjetas.



De hecho, el banco ya llegó al target que teníamos establecido en el contrato. Era un producto muy esperado y estamos viendo una respuesta muy positiva.



¿Están buscando más alianzas con otras entidades financieras?



Ya trabajamos con casi todos los bancos. Tenemos cuatro que tienen tarjeta de crédito con nosotros, y con los demás hacemos transferencias. Nos quedaremos con los que ya tenemos tarjetas de crédito y veremos si hay posibilidad de agregar otro.



Dentro de los pactos que están cerrando, ¿qué otros sectores tienen en la mira?



Estamos también en proceso competitivo para seleccionar aliados en el segmento de supermercados, queremos que cualquier colombiano cuando haga mercado pueda acumular millas. También esperamos lanzar una gran asociación con una gasolinera en el país. Entonces cada vez buscamos cubrir todos los segmentos para que cualquier colombiano pueda acumular millas en el mayor porcentaje posible de sus gastos.



Con todas estas estrategias ¿pasarían de ser un programa 'premium' a uno para todos los segmentos?



Exactamente. Esa es otra parte de nuestra meta porque tradicionalmente los socios de LifeMiles eran los viajero frecuentes, que tienden a ser segmentos con altos poderes adquisitivos. Con estas alianzas, cualquier persona que le eche gasolina a su carro, o que vaya al supermercado puede acceder a nuestros beneficios.



¿Entonces cuál es su meta de socios?



Somos ambiciosos. Los aliados que vamos a lanzar en los próximos meses pueden tener impacto muy significativo. Yo me imagino que en un año debemos tener más de 4,5 millones en Colombia.



María Camila González

marola@eltiempo.com