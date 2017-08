Philips lanzará su línea de cuidado bucal en el 2018

Colombia representa el quinto mercado en ventas para la línea de cuidado de la salud de Philips a nivel de América Latina y según Fabia Tetteroo-Bueno, líder para América Latina de esta categoría, el objetivo será aumentar el volumen de ingresos en ella gracias a la llegada de nuevos productos.



“Para el próximo año esperamos entrar al país con la categoría salud bucal, con productos como cepillos eléctricos sónicos. El reto será revertir esa idea de que estos artículos son malos para las encías”, enfatizó la encargada regional.



Otra de las novedad de la multinacional holandesa sería el arribo de los purificadores de aire, los cuales aún no están presentes en el portafolio de artículos en Colombia.



Tetteroo-Bueno especificó que la división de cuidado de la salud posee tres unidades de negocio: prevención, que representa cerca de 40% de los ingresos de la empresa en el territorio nacional; tratamiento y diagnóstico, que corresponde más a dispositivos médicos y contribuye con 50% de la facturación, y cuidado del hogar, con el restante 10%.



“En la parte de prevención, que tiene que ver con salud y bienestar, vemos cómo en Colombia han tenido buena acogida productos de maternidad relacionados con lactancia; los artículos para preparar comida más saludable, como el Airfryer, que reduce el uso de aceite, y una olla a presión eléctrica, y los de bienestar, como las máquinas para depilar y las de afeitar”, aseveró la líder de cuidado de la salud para Latinoamérica.



En cuanto a esta última gama, Tetteroo-Bueno agregó que “se ha dado una tendencia marcada en los últimos años en la región, donde los hombres emplean, no solo nuestros productos para afeitar el rostro, sino un incremento en el uso de máquinas para depilar otras partes del cuerpo”.



Actualmente, Philips despacha su portafolio para América Latina desde sus tres fábricas ubicadas en Brasil y Argentina, que son sus principales mercados en la región.



Aunque Tetteroo-Bueno no descartó la posibilidad de tener una fábrica de la marca en Colombia a futuro, dijo que el volumen aún no es suficiente para considerar esta opción, a pesar de ser un mercado de cerca de 50 millones de consumidores.



Por otro lado, el aspecto digital será otra gran apuesta de la firma para seguir aumentando sus consumidores. “Tenemos tiendas propias para compra online de nuestros artículos, pero en el caso del mercado colombiano todavía no contaremos con esta opción, ya que el público prefiere ver los productos en físico. La apuesta en internet será dinamizar la exposición de todo el portafolio existente”, aclaró la dirigente regional.



Una de las razones para descartar por el momento las tiendas propias online, es el buen resultado que han alcanzado con sus diferentes canales de distribución.



“Con los retailers nos ha ido muy bien, al igual que con las droguerías y tiendas especializadas, entre otros distribuidores”, dijo la encargada para Latinoamérica.



Añadió que Colombia es un mercado interesante para las inversiones de la compañía dado el grado de profesionalización e influencia de los cardiólogos. “Hemos podido ver cómo el país tiene una red de profesionales de alta calidad en el tema de cardiología. Por esto también nos anima a llegar con la categoría de cuidado bucal, dado que el corazón está directamente ligado con lo que sucede con la boca y la dentadura”, puntualizó.



Por último, la directiva aseguró que la clave para los próximos años en el mercado local será continuar la senda de presentar productos innovadores, acordes con las tendencias mundiales de salud.