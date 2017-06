Estos son los 5 candidatos para asumir la dirección de Cormagdalena

Archivo Particular

Cuatro ingenieros y un profesional en Negocios internacionales integran el grupo de cinco postulados por la Presidencia de la República para ejercer el cargo de Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).



De las cinco hojas de vida enviadas por el Presidente de la República a consideración de la Junta Directiva de la Corporación, dos son mujeres. Se trata de las ingenieras Piedad Jiménez Montoya y Diana María Vanegas Jaramillo. Los otros tres, son el excandidato a la Gobernación de Atlántico, Alfredo Varela De La Rosa, y los ingenieros civiles, José Gregorio Manga y Carlos Peña Hassan.



La Junta Directiva, integrada por 17 miembros, se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 28 de junio a las 10:00 am y deberá elegir por votación de las dos terceras partes de sus miembros (12 votos) al nuevo Director Ejecutivo.



Por su parte, el Director Ejecutivo (e) Luis Fernando Andrade Moreno, destacó la labor realizada en la Corporación durante los últimos nueve meses desde que asumió el encargo en septiembre de 2016.



“Logramos grandes avances, dejamos una entidad organizada, con una nueva APP para el río en marcha, unas concesiones portuarias con mayor vigilancia y compromisos reales y la tarea de solucionar dificultades se viene haciendo con eficacia”, manifestó Luis Fernando Andrade.



HOJAS DE VIDA DE LOS CANDIDATOS



Piedad Jiménez Montoya es Ingeniera industrial, Especialista en finanzas y alineamiento estratégico; Máster en administración de negocios con énfasis en finanzas y 15 años de experiencia profesional en los sectores público y privado. Vinculada actualmente como Directora de Gestión General en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



Diana María Vanegas Jaramillo es Ingeniera civil, Especialista en Contratación Estatal, Ingeniería Sismo – resistente, Administración y Gerencia en Sistemas de Calidad, cuenta con 22 años de experiencia, la más reciente, como Asesora Líder del Grupo del Sistema General de Regalías para el Ministerio de Transporte.



Alfredo Esteban Varela De la Rosa, es profesional en Negocios internacionales, Especialista en Finanzas, y Estudios en Gerencia y Gobierno. Fue Concejal de Barranquilla por seis años, ex Candidato a la Gobernación del Departamento de Atlántico y en su último cargo se desempeñó como Director de Regiones de la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter.



José Gregorio Manga Certain es Ingeniero civil con Doctorado en Ingeniería de la Contaminación Medioambiental, consultor e investigador, experto en temas del sector de Agua y Saneamiento Ambiental. Fue Contralor Delegado para el Medio Ambiente y actualmente trabaja con la firma Tecnología Civil y Ambiental Latinoamericana y del Caribe y es Docente de Postgrados en la Universidad del Norte.



Carlos Peña Hassan es Ingeniero civil, Especializado en gerencia y gestión de proyectos, MBA de John F. Kennedy College, Zurich, Suiza. Actualmente trabaja como Gerente de Proyectos para la UNOPS, Agencia de Naciones Unidas que trabaja por preservar la paz mundial a través de la construcción de proyectos icónicos de infraestructura, gerencia y adquisiciones sostenibles.



La Junta Directiva de Cormagdalena está integrada por un Delegado del Presidente de la República, quien la preside (Doctor Carlos García, Director de Invías), cinco Ministros del Despacho (Transporte, Medioambiente, Minas y Energía, Agricultura y Comercio Exterior); el Presidente de Ecopetrol; un Gobernador (Cundinamarca) y dos alcaldes (Gigante y Ambalema ) del Alto Magdalena; un Gobernador (Santander) y dos alcaldes (Yondó y Río Viejo ) del Medio Magdalena; un Gobernador (Magdalena) y dos alcaldes (Córdoba y Salamina) del Bajo Magdalena; y un Representante de los Gremios de la Navegación.