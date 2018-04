Los contratos del Estado valen $100 billones en 2018

El director de la Agencia Nacional de Compras Pública Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, aseguró que en los tres primeros meses de este año se firmaron contratos por $10 billones a través de esa herramienta, y la meta es abarcar el 100% de los recursos públicos de este año, los cuales suman alrededor de $100 billones.



¿Cómo llamar la atención de los proveedores para que participen en las compras públicas?



Disponemos de todas las herramientas de transparencia que hacen que la gente crea en el sistema y participe ofreciendo sus productos y servicios al Estado. Además, Colombia Compra Eficiente es un mecanismo que facilita el control de los organismos como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las veedurías ciudadanas.



Tenemos capacitación online para funcionarios públicos, empresas y ciudadanos comunes y corrientes.



¿Qué cambios se han dado en materia de transparencia?



El avance ha sido significativo y estratégico, porque la empresa privada, desde las pymes hasta las más grandes, se ha dado cuenta de que pueden ofrecerles productos y servicios al Estado de manera transparente y competir en igualdad de condiciones. Por su parte, las entidades mejoran sus índices de transparencia.



¿Qué proporción de la administración pública contrata a través de este sistema?



Actualmente hay unas 2.300 entidades inscritas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II). Esta herramienta lo que hace es que el proceso es totalmente electrónico y público.



La entidad publica su necesidad de suministro y los contratistas y proveedores del país, e incluso de cualquier parte del mundo, pueden ofrecer sus servicios de manera abierta.



Con esta plataforma todo se hace de cara a los ciudadanos y a los medios de comunicación, en tiempo real. Eso significa que ya no se necesita ser amigo de un funcionario público determinado para poder contratar, ni tampoco hay que tener una recomendación.



¿Cuánto suman los contratos hechos a través de Colombia Compra eficiente?



Entre enero y marzo de este año hemos servido de plataforma para contratos por $10 billones de pesos, de un total de $104 billones previstos para toda la contratación pública del 2018. Esto equivale a unos 50.000 contratos suscritos en el primer trimestre.



¿Qué tipo de contratos son?



Contratos de obra, proveeduría y servicios. Eso significa que la totalidad de las entidades del orden nacional están contratando públicamente a través de nuestra plataforma. Es más, muchas entidades de orden regional o local como las gobernaciones y los municipios también lo están haciendo.



¿Si esta herramienta es tan buena por qué los niveles de corrupción en la contratación estatal son tal altos?



Este es un cambio que se va a dando de manera gradual. Es clave que la gente, especialmente el sector privado participe. Desde que se creó Colombia Eficiente han quedado atrás los procesos en los que solo participa una persona. Esto se da porque es público, cualquiera puede entrar a la página y revisar solicitud por solicitud de servicio, no solo para participar sino para vigilar.



¿Cómo evitar que los pliegos sean elaborados a la medida de un determinado contratista?



En este momento estamos empezando a implementar la Ley que aprobó los pliegos tipo, es decir, que los contratos tienen que ser abiertos y no cerrados. Deben cumplir condiciones generales y no específicas para que haya más participantes. Por eso cobran importancia las veedurías ciudadanas.



¿Cómo evitar que una misma empresa se presente con varias razones sociales, pero que son del mismo proponente?



Eso ya nos pasó. Unos personajes estaban mostrando una aparente competencia cuando en realidad eran un mismo proponente. Los descubrimos gracias a denuncias ciudadanas. Los descubrimos y fueron expulsados de la lista de proponentes del Estado. De ahí la importancia de la participación ciudadana.



¿Cómo impedir que las empresas se ganen las licitaciones, reciban el dinero y después no hagan las entregas de productos y servicios o abandonen las obras a mitad de camino?



La tarea nuestra es dar lineamientos. En este caso la responsabilidad recae sobre las autoridades. En este caso es clave la supervisión. Esto evita que el contratista se comprometa y después no cumpla. Para ello se requiere que los funcionarios del Estado estén capacitados en la verificación de la información de los contratistas. Cada entidad debe tener un manual de supervisión e interventoría.



¿Cómo solucionar la duplicidad de funciones entre ustedes y la Bolsa Mercantil, en las compras públicas de bienes y servicios?



Colombia Compra Eficiente es el ente rector del sistema. Pero otra de las funciones que cumple es servir de central de compras. En los procesos de contratación hay tres opciones. Uno es hacer una subasta pública: dos, ir a la Bolsa Mercantil y, tres acudir a los acuerdos marco de precios. Este último es obligatorio, cuando así ha sido establecido.



Eso significa que se puede hacer a través de cualquiera de las dos entidades.



¿Cómo evitar la corrupción hormiga?



Lo importante es que la gente denuncie. En esto deben participar los ciudadanos, los periodistas y hasta los competidores de un mismo proceso.



¿Qué productos o servicios no se pueden contratar a través de Colombia Compra Eficiente?



Los que pertenecen a la reserva porque corresponden a instituciones de seguridad nacional.