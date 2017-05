Los correos electrónicos con los que la SIC descubrió el cartel de los tubos de concreto

Una serie de correos electrónicos es la prueba reina con la que hoy cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para señalar a las empresas American Pipe, Manufacturas de cemento Titán y Tubox de haber conformado un cartel empresarial dedicado a manipular precios y repartirse clientes en el mercado de la fabricación de tubería de concreto para alcantarillado.



(Lea: SIC pone al descubierto un nuevo cartel: el de los tubos de concreto).



En la cadena de correos, que hoy está bajo el poder de las autoridades, siete directivos y exdirectivos de estas compañías mantuvieron conversaciones entre el 2004 y el 2014, que demostrarían cómo acordaron los precios a sus potenciales clientes, con el fin de que otros competidores no obtuvieran los contratos con distintas empresas dedicadas a la construcción de obras de infraestructura, entre ellas la EEAB y Transvial, encargada de la obra de la fase III de Transmilenio.



Además de estos correos, la SIC contó con la colaboración de una de estas empresas, que delató a sus competidores, tras la firma de un programa de beneficios. Esta compañía, que se mantiene en reserva mientras avanza la investigación, dio detalles acerca de la forma cómo planearon la ejecución de este acuerdo secreto y confesó su participación, a cambio de beneficios.



Una de las confesiones que hizo la empresa delatora fue que los altos directivos de las tres compañías dejaron de usar los correos electrónicos a mediados de 2013 para utilizar los servicios de mensajería digital (Whatsapp) y borrar la evidencia, que comprobaría este acuerdo anticompetitivo.



Portafolio.co le muestra algunos apartes de estos correos:



Correo electrónico del 2 de abril de 2008, con el asunto “ventas y mercado disponible a febrero 29, 2008”. Nuevamente el remitente es Julio Araujo Villaveces: “Les envío archivo con las cifras a febrero 29,2008 y con la propuesta de distribución del mercado disponible. FAVOR NO ACORDAR NINGÚN DESCUENTO NI ADELANTAR NEGOCIACIÓN ALGUNA DE MERCADO DISPONIBLE, HASTA NO TENER LA REUNIÓN DEL VIERNES.”(Subrayado y destacado fuera de texto) Este mismo cuadro es enviado por Luis Guillermo Maldonado en correo electrónico del 19 de febrero de 2008 a Richard Romero, Juan Pablo Betancourt y Luz Mila Forero con el mensaje: “Adjunto les envío el cuadro final de participaciones de acuerdo a lo que convenimos en la última reunión”.

Correo de 10 de julio de 2012, enviado por José Francisco Beltrán, para entonces Gerente Comercial de Titán a José Antonio Camargo, gerente general de American Pipe, con asunto denominado “San Francisco”:



"Estimado José Antonio:

Es importante que tener en claro como es la negociación que se realizó con Fernando. Entiendo que la idea es repartir los negocios de San Francisco y Autosur. No me queda claro como quedamos nosotros si ustedes tienen la mejor oferta en los dos casos. De otra parte si hablamos de repartir zanja e hincado, la parte de hincado no es más de 30%. Los números así no los entiendo. Por favor aclarar cuál es la posición de ustedes para entender bien lo que se ha conversado.

Cordialmente,

Francisco Beltrán"

El correo previo es respondido por Camargo Bermúdez el 11 de julio de 2012 con el siguiente mensaje:

"Francisco

Vuelvo e insisto, para Autosur ya recibimos Órdenes de Compra desde Abril, con base en un Acuerdo Firmado. Los valores ordenados se incluyeron en el backlog y los pendientes en los negocios pendientes.

Lo acordado con Fernando sobre San Francisco es que nosotros íbamos por los de zanja y Uds. por los de hincado. Es claro que los de zanja son un mayor valor.

Todo esto enfocado a corregir el desfase que hay en la participación y a continuar con el acuerdo" (Subrayado y destacado fuera de texto).