Aunque con buenas expectativas, Spotify podría no surgir en el mercado

El servicio de streaming de música de Spotify se encuentra en una delicada etapa de su existencia. La empresa startup sueca que fundo Daniel Ek se dispone a salir a bolsa en algún momento de este año o del próximo.



Los argumentos presentados en su declaración financiera de 2016, difundida hace poco, suenan como un ensayo general ante posibles inversores. Pero necesita algunas pruebas más antes de presentarse en el mercado.



A pesar de sus impresionantes ingresos y del crecimiento de los usuarios, las pérdidas de Spotify se profundizan. No se trata solo de pagar caras comisiones de licencias a los sellos discográficos, si bien esa es la parte más inquietante de su negocio. También está el efecto de un aumento de alrededor de 40 por ciento en lo relativo a marketing, desarrollo de producto y costos generales.



Si bien una compañía joven en un mercado en crecimiento sin duda debe invertir para expandirse, cabe preguntarse cuanto tiempo le darán los inversores bursátiles a Spotify.



Por supuesto, las leyes habituales de valuación no se aplican al mundo tecnológico. Basta con ver los casos de Amazon.com Inc. o Netflix Inc., que está más cerca del modelo

de Spotify.



Netflix es una firma proveedora de contenido digital basada en suscripciones que goza del favor de los accionistas a pesar de que sus ingresos eclipsan las ganancias. Sus acciones han subido casi 60 por ciento en un año, mucho más que el promedio de la Nasdaq.



Spotify tiene un fuerte crecimiento de clientes, una gran marca y un excelente producto, de modo que tal vez podría incorporarse al grupo dorado de pioneros tecnológicos que tienen vía libre en lo que respecta a ganancias.



Ek ha demostrado que puede competir con las poderosas Apple Inc., Google y Amazon, por lo menos en lo relativo a ganar la mayor participación de mercado. Su compañía representó el 43 por ciento de las suscripciones de música a fines de 2016, según MIDiA Research, en comparación con el 34 por ciento en 2014.



Es en verdad notable, dado que Apple lanzó un servicio rival a mediados de 2015 con la ayuda de su enorme base de iPhones. La participación de mercado de Apple era de 20 por ciento a fines del año pasado.



Se piensa que Spotify tiene un enorme potencial. Como combinación de colección musical y radio, se ha establecido como una fuerte formadora de gustos al presentar sus propias playlists a 140 millones de usuarios. Sin embargo, es aquí donde las fans vacilan y surgen las dudas sobre el negocio.



Ek aún tiene un largo camino por delante para poder igualar a una compañía como Netflix. El margen bruto de Spotify experimentó una leve mejora el año pasado al llegar a 15,3 por ciento, pero eso es menos de la mitad del nivel de Netflix y Amazon.



Y a esa cifra hay que sumarle el costo de un bono convertible de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) obtenidos el año pasado a partir de Goldman Sachs Group Inc. y dos fondos que comienzan a interesarse.



Los costos financieros de Spotify subieron a 336,6 millones de euros el año pasado, mientras que eran de 26,2 millones de euros en 2015. Además, cuesta sacudirse los temores respecto de las obligaciones de Spotify con los tres grandes sellos, que se quedan con alrededor del 80 por ciento de su ingreso.