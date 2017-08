Waze aumenta su lista de servicios

La aplicación Waze tiene más de 65 millones de usuarios activos en 185 países.

En Bogotá, solamente en junio, tuvo 1,1 millones de conductores usando la aplicación.



(Lea: Colombia, el cuarto peor país para conducir, según app Waze)



Por el tamaño, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Perú y Argentina, sobresalen como los principales mercados de la región.



(Lea: Google sacó la chequera para comprar Waze)



“Ahí es donde se destaca el interés en la aplicación y la cantidad de usuarios”, señala Lesly Rodríguez, representante para Latinoamérica, quien habló de las fortalezas del sistema.



(Lea: Facebook analiza la compra de Waze)



Una de ellas, asegura, tiene que ver con la respuesta que da a las necesidades de quienes la consultan.



En ese sentido, explicó la presentación de una nueva función para el mercado colombiano.



Se trata de la alerta a los conductores sobre el momento recomendable para encender las luces, con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad y eficiencia en la movilización.



“En Waze queremos ayudarte no sólo a encontrar la mejor ruta en tiempo real, sino que además deseamos asegurar que los conductores estén cumpliendo con la normatividad, conduciendo con cuidado para así mantener su seguridad y la de los que lo rodean, y evitar riesgos de accidentalidad. Estamos evolucionando para ser mejores para nuestros millones de usuarios en Colombia”, señala la compañía.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, manejar en la noche, aumenta el riesgo de sufrir un incidente de tránsito en un 300%.



En México esta función no está habilitada, por ejemplo, dijo la ejecutiva.



Igualmente, según Lesly Rodríguez, la alerta visual es acompañada por una voz, que podrá ser activada o desactivada de acuerdo a las preferencias del usuario.



En este sentido, las alertas de encender las luces de Waze, junto con otras funciones que la app ha desarrollado dotan a los conductores de herramientas para una mayor seguridad mientras manejan sus vehículos.



Otra herramienta interesante para los usuarios colombianos es la información sobre la operación y los precios de las estaciones de gasolina cercanas en tiempo real, por los reportes que ellos mismos comparten en la red.



Igualmente les ofrece a los usuarios la opción de los viajes planeados, de tal manera de que previamente sepa sobre las condiciones de movilidad para cumplir a tiempo con sus compromisos.



El Programa de Waze Connected Citizens cuenta con aliados en Colombia como el Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá y la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



OTRAS OPCIONES QUE OFRECE LA PLATAFORMA



Waze, con la finalidad de evitar accidentes, multas y contratiempos, ha implementado la función de Speed Limit (límite de velocidad), la cual notifica cualquier exceso.



Cuando Waze detecta variaciones en la velocidad y en la aceleración, para el conductor aparecerá una alerta en el velocímetro de la ‘app’. No desaparecerá hasta que se estabilice.



En entretenimiento, el usuario puede armar una ‘playlist’ con canciones en Spotify y escucharlas a través de Waze ya que ahora se encuentran integradas en una sola pantalla. Gracias a esta integración, se evita la incomodidad de estar cambiando de aplicación entre distintos aparatos.



Igualmente, Waze incorporó Child Reminder (recordatorio de niños) a través de la cual emite una señal para evitar que los más pequeños se queden dentro de carro cuando quede estacionado.